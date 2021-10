Zaradi sumljivega paketa evakuirali del letališča v Manchestru

Policija v Machestru je za BBC potrdila, da so ob 15.20 po lokalnem času zaprli in evakuirali terminal 2 letališča Manchester. Del letališča so evakuirali po tem, ko so na njem zaznali sumljiv paket.

Na terenu je okrepljena policijska prisotnost. Preiskava sumljivega paketa in letališča še poteka.