Zaradi suše v Braziliji cene kave na najvišjih ravneh po letu 1977

Terminske pogodbe za kavo arabica so se na borzi v New Yorku v torek dvignile na 3,2010 dolarja (3,03 evra) za funt (0,45 kilograma), s tem pa so se skoraj dotaknile rekordnih 3,3750 dolarja (3,20 evra) za funt iz leta 1977.

Do velikih premikov prihaja zaradi dogajanja v Braziliji. Ta država, ki je največja proizvajalka kave na svetu, se je namreč letos soočila z rekordno sušo. Posledično se mnogi sprašujejo, kakšen je njen proizvodni potencial za sezono 2025/2026. Zaskrbljenosti ni pomirilo niti precejšnje deževje, ki se je začelo oktobra in je omogočilo dobro cvetenje kavovcev.

Podražitve so tudi posledice geopolitičnih napetosti, zaradi katerih prihaja do motenj ladijskega prometa v Rdečem morju, špekulacij glede morebitnih ameriških carin in strahu pred učinki direktive EU o krčenju gozdov.