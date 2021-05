Zaradi tehničnih težav Avstrija zamika uvedbo covidnega potrdila

"Pretekli teden je EU spremenila tehnične zahteve. Zato so potrebne prilagoditve nacionalnega sistema,"so zapisali na ministrstvu za zdravje. Zato so uvedbo digitalnega covidnega potrdila s kodo QR preložili za najmanj en teden in ne bo uvedeno že 4. junija, kot je bilo sprva predvideno, so navedli.

Avstrijci bodo morali tako na potrdila s kodo QR o tem, da so bili cepljeni proti covidu-19, da so ga preboleli ali da so bili negativni na testiranju na okužbo s koronavirusom, počakati vsaj en teden dlje, kot je bilo načrtovano. Nekatera potrdila o negativnem izvidu imajo sicer kodo QR že zdaj.

V slovenski severni sosedi, ki ima okoli 8,86 milijona prebivalcev, je sicer v celoti cepljenih več kot 1,5 milijona oziroma 17 odstotkov ljudi. Najmanj en odmerek je prejelo 3,6 milijona oziroma 40,5 odstotka prebivalcev.

V državi se sicer še naprej znižuje število novih okužb z novim koronavirusom. V zadnjem dnevu so jih potrdili 229. Sedemdnevna incidenca novih okužb znaša 34,5 okužbe na 100.000 prebivalcev. V zadnjih 24 urah pa je umrlo še sedem covidnih bolnikov. Ob tem se je nekoliko povečalo število bolnikov s to boleznijo v bolnišnicah, in sicer na 417. Na intenzivni negi jih je 154.