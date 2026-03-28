Zaradi 'tesnobe' na socialni podpori, ujeli so jo v Mehiki

33-letna Catherine Wieland je trdila, da trpi za tako hudo obliko tesnobe, da je priklenjena na dom, v dveh letih pa je na ta račun od države prejela več kot 23.000 funtov (okoli 26.000 evrov) socialne podpore.

Davkoplačevalski denar je med drugim porabila za manikure, solarij in obiske zasebnega zobozdravnika. Čeprav je zagotavljala, da je njeno zdravstveno stanje tako slabo, da ni mogla kuhati ali se umivati, je Wielandova 76-krat obiskala kozmetični salon in 60 pubov ter restavracij.

Odpotovala je celo na luksuzne počitnice v Mehiko, po vrnitvi domov pa je vložila poročilo, v katerem je navedla, da se je njeno stanje še poslabšalo.