Zaradi 'tesnobe' na socialni podpori, ujeli so jo v Mehiki

33-letna Catherine Wieland je trdila, da trpi za tako hudo obliko tesnobe, da je priklenjena na dom, v dveh letih pa je na ta račun od države prejela več kot 23.000 funtov (okoli 26.000 evrov) socialne podpore.
Davkoplačevalski denar je med drugim porabila za manikure, solarij in obiske zasebnega zobozdravnika. Čeprav je zagotavljala, da je njeno zdravstveno stanje tako slabo, da ni mogla kuhati ali se umivati, je Wielandova 76-krat obiskala kozmetični salon in 60 pubov ter restavracij.
Odpotovala je celo na luksuzne počitnice v Mehiko, po vrnitvi domov pa je vložila poročilo, v katerem je navedla, da se je njeno stanje še poslabšalo.
A ministrstvo za delo in pokojnine jo je razkrinkalo in našlo fotografije s počitnic v Cancunu, kjer je med drugim deskala na vodi in se udeleževala drugih športnih aktivnosti. Prav tako so našli dokaze, da je vsaj trikrat obiskala britanski zabaviščni park Thorpe.
Sodišče jo je v četrtek obsodilo na 28 tednov zapora in 18 mesecev pogojne kazni. Prav tako bo morala vrniti tudi ves denar, ki ga je prejela. Britanka je sicer na sodišču zatrjevala, da ni vedela, da ne sme iz hiše, poroča BBC.
Britanski minister za delo in pokojnine Andre Western je v izjavi za britanske medije dejal, da je Wielandova zlorabila sistem. "To je žalitev za vsakega pridnega davkoplačevalca in za ljudi, ki so resnično odvisni od pomoči. Wielandova je večkrat lagala, izkoriščala sistem za vsak peni, ki ga je lahko dobila, nato pa si je drznila trditi, da se njeno stanje slabša, medtem ko se je v Mehiki spuščala po ziplinu in deskala," je dodal zgroženi minister.
