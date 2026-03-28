Tujina

Zaradi 'tesnobe' na socialni podpori, ujeli so jo v Mehiki

London, 28. 03. 2026 15.41 pred 1 uro 2 min branja 29

Avtor:
M.S.
Catherine Wieland

Britansko sodišče je 33-letno Britanko obsodilo na zapor, potem ko je ministrstvo za delo ugotovilo, da je državni proračun oškodovala za več kot 23.000 funtov. Medtem ko ji je država več kot dve leti plačevala socialno podporo zaradi hude tesnobe, ki naj bi jo trpela, je ženska uživala na luksuznih počitnicah, obiskovala pube in kozmetične salone ter se zabavala v zabaviščnem parku.

33-letna Catherine Wieland je trdila, da trpi za tako hudo obliko tesnobe, da je priklenjena na dom, v dveh letih pa je na ta račun od države prejela več kot 23.000 funtov (okoli 26.000 evrov) socialne podpore.

Davkoplačevalski denar je med drugim porabila za manikure, solarij in obiske zasebnega zobozdravnika. Čeprav je zagotavljala, da je njeno zdravstveno stanje tako slabo, da ni mogla kuhati ali se umivati, je Wielandova 76-krat obiskala kozmetični salon in 60 pubov ter restavracij.

Odpotovala je celo na luksuzne počitnice v Mehiko, po vrnitvi domov pa je vložila poročilo, v katerem je navedla, da se je njeno stanje še poslabšalo.

FOTO: Profimedia

A ministrstvo za delo in pokojnine jo je razkrinkalo in našlo fotografije s počitnic v Cancunu, kjer je med drugim deskala na vodi in se udeleževala drugih športnih aktivnosti. Prav tako so našli dokaze, da je vsaj trikrat obiskala britanski zabaviščni park Thorpe.

Sodišče jo je v četrtek obsodilo na 28 tednov zapora in 18 mesecev pogojne kazni. Prav tako bo morala vrniti tudi ves denar, ki ga je prejela. Britanka je sicer na sodišču zatrjevala, da ni vedela, da ne sme iz hiše, poroča BBC. 

Britanski minister za delo in pokojnine Andre Western je v izjavi za britanske medije dejal, da je Wielandova zlorabila sistem. "To je žalitev za vsakega pridnega davkoplačevalca in za ljudi, ki so resnično odvisni od pomoči. Wielandova je večkrat lagala, izkoriščala sistem za vsak peni, ki ga je lahko dobila, nato pa si je drznila trditi, da se njeno stanje slabša, medtem ko se je v Mehiki spuščala po ziplinu in deskala," je dodal zgroženi minister.

KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

a res1
28. 03. 2026 16.46
Prinas so tudi zdravi na tem, ponavadi imajo še nočne dejavnosti. Tisto čez dan je normalno.
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
28. 03. 2026 16.44
po tej metodi bi vsaj nekaj tisoč slovencev moralo v zapor za leto dni
Odgovori
+3
3 0
maco 1
28. 03. 2026 16.41
hi hi,kot pri nas..
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1536341
28. 03. 2026 16.39
Povsod se najdejo ljudje,ki zlorabljajo zakonodajo.Nobena država ni imuna na takšne lumparije...
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
28. 03. 2026 16.21
Ozdravljena torej! Naš javni sektor je sicer poln takih.
Odgovori
+8
9 1
TwistedFate
28. 03. 2026 16.38
Prej socijala
Odgovori
0 0
lakala28
28. 03. 2026 16.45
Prej sp-jev pa menedžerjev. Kdo že je dobival bolniško 15k na mesec? Iz JU?
Odgovori
0 0
Rafael Kramar
28. 03. 2026 16.12
Odkar je Golobova vlada, je pri nas tega toliko, da sploh za mar več nimamo!?
Odgovori
-3
10 13
a.kralj1994
28. 03. 2026 16.38
a to so ti na Nori24TV povedal?
Odgovori
+1
1 0
PomisliNaSonce
28. 03. 2026 16.12
Zanimivo je tole z bolniškamo... da vse bolj želijo da ljudje na bolniškah dejansko obležijo zaprti v hiši in to naj bi bil napredek za njihovo stanje. Najboljš da jih dajo kar takoj ba bolniško v zapor :)
Odgovori
-10
0 10
Podlesničar
28. 03. 2026 16.19
To ni bolniška.
Odgovori
+3
3 0
PomisliNaSonce
28. 03. 2026 16.10
Britanka je sicer na sodišču zatrjevala, da ni vedela, da ne sme iz hiše... vprašanje je tudi, če se tesnobo ozdravi zaprt v hišo :)
Odgovori
-8
1 9
Groucho Marx
28. 03. 2026 16.17
Morala bi dobiti napotnico za zabaviščne parke. 😉
Odgovori
+7
7 0
Podlesničar
28. 03. 2026 16.09
Legenda.
Odgovori
-7
2 9
Infiltrator
28. 03. 2026 16.09
Takih in podobnih pri nas še več!
Odgovori
+11
11 0
Gustibus
28. 03. 2026 16.08
Zdaj bo pa utesnjena med štirimi stenami.
Odgovori
+7
8 1
mito24
28. 03. 2026 16.07
Za vsem tem stoji sistem ali oseba ki je to početje dopuščala in zanj vedela kar tako to ni možno.
Odgovori
-4
1 5
nemski_ovcar
28. 03. 2026 16.07
Takih je pri nas ogromno
Odgovori
+6
8 2
kokicas
28. 03. 2026 16.05
Pa takih je pri nas na tisoče pa jih isto ni v državi so na Balaknu tle pa vlecejo socialne prejemke
Odgovori
+11
12 1
juventina10
28. 03. 2026 16.05
oh,takih je tudi pri nas ogromno,samo,da naši ne hodijo naokoli,čeprav tudi,bolj delajo zraven na črno,sploh čez mejo.ampak najboljše je to,da mora vrniti denar.
Odgovori
+8
9 1
Samo navijač
28. 03. 2026 15.59
Takih je pa pri nas nesteto. Odlicna ideja zapor. Lahko tudi exstremno težaška dela.
Odgovori
+10
11 1
Sirhakel7
28. 03. 2026 16.02
Ne sam to. Še hvalijo se s tem po družbenih omrežjih. Oblast si pa zatiska oči...
Odgovori
+7
8 1
