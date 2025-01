Zaradi težav z motorjem pri vzletu evakuirali potnike, štirje poškodovani

"Pri vzletu je šlo nekaj narobe in motor je zagorel," je za CNN povedal potnik na letu Curtis James . Z letala so se morali takoj evakuirati. "Deltina letalska posadka je sledila ustaljenim postopkom za prekinitev vzleta leta 2668 iz Atlante (ATL) v Minneapolis po tem, ko so zaznali težave z motorjem," je sporočila Delta Airlines.

Po podatkih letališča je letalo vzlet prekinilo ob 9.10. Štirje potniki poročajo o lažjih poškodbah, enega so prepeljali v bolnišnico, preostale tri so oskrbeli na kraju dogodka, so sporočili z letališča. Na letalu je bil 201 potnik, so še sporočili z Delte, skupaj z dvema pilotoma in petimi stevardesami. Evakuirane so po evakuaciji, ko so nekaj časa stali na mrazu, odpeljali nazaj na terminal.