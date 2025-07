Tramontana trajekt na Silbi odnesla v pomol

Trajektu so medtem prepovedali nadaljnjo plovbo do zaključka pregleda.

Hrvaške oblasti so bile obveščene tudi o več poškodbah na plovilih, obravnavali pa so tudi več klicev na pomoč posadk čolnov, ki so se znašli sredi neurja.

Sprva je na pomoč poklical kapitan jadrnice v Braškem prelivu, na kateri je bila petčlanska posadka, vključno z enim otrokom. Poročal je o zlomljenem jamboru in okvari motorja. Vse ljudi na krovu so rešili in jih prepeljali v Split.

Sledil je klic v sili kapitana čolna s šestimi člani posadke, ki jo je neurje ujelo blizu Hvara. Ostali so brez krmila in z delo okvaro motorja. Tudi njih so uspešno rešili s pomočjo policijskega čolna. Poškodovano plovilo pa so do obale spravili s pomočjo vlačilca.

Hrvaško ministrstvo za promet je po neurju v sporočilu za javnost navedlo še, da se na območju Kaštelanskega zaliva, Splitskega in Braškega kanala še vedno nahaja več hlodov in ostalih odpadkov, zato svetujejo dodatno previdnost.