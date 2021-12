Zaradi trčenja ladij južno od Švedske pridržali dve osebi

Nesreča se je zgodila v ponedeljek, v Baltskem morju, med danskim otokom Bornholm in južnim švedskim mestom Ystad. V času trčenja je bila na območju gosta megla, vodja reševalcev Johan Nilsson pa je za švedske medije povedal, da je imela danska ladja "znake, kot da bi jo nekdo povsem povozil" . Na kraj nesreče sta Švedska in Danska napotili svoje reševalne ekipe. Zaenkrat vzrok nesreče še ni znan.

Medtem pa so na britanski ladji, kjer ni bilo poškodovanih, izvedli preizkus alkoholiziranosti članov posadke in jo pri dveh potrdili. Gre za britanskega in hrvaškega državljana.

Tožilci so sprožili preiskavo v smeri povzročanja nevarnosti zaradi hude malomarnosti na morju in povzročitve smrti iz hude malomarnosti. Iz švedske obalne straže so za BBC povedali, da "obstajajo sumi kaznivih dejanj, vključno s hudo pijanostjo na morju". Po švedski zakonodaji bi bila osumljena lahko obsojena na do šest let zaporne kazni.

Danska ladja Karin Hoej je v soboto zapustila pristanišče Sodertalje v bližini Stockholma in se odpravila v Nykobing Falster na jugu Danske. Na poti ni prevažala tovora. Britanska ladja pa se je medtem odpravljala proti vzhodni škotski obali. Zaenkrat še ni znano, koliko ljudi je bilo na krovu, niti, kakšen tovor je prevažala.