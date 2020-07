Zaradi tropske nevihte Isaias na Floridi zapirajo centre za testiranje

Tropska nevihta Isaias bo Florido dosegla ta konec tedna, po vsej zvezni državi tako v pričakovanju nevihte zapirajo vse lokacije za testiranje na covid-19, poroča CNN. Zapirajo se že v četrtek ob 17. uri po lokalnem času, zaprte pa bodo ostale vse dokler ne bo varno.

Pandemija koronavirusa je sicer na Floridi še vedno v polnem zamahu, lokalne oblasti pa so zaskrbljene, kaj se bo zgodilo če ob pandemiji zvezno državo zajame še večji orkan. Ukrepe za preprečitev širjenja virusa, kot je socialno distanciranje, bi namreč težko uveljavljali, predvsem pri evakuiranih osebah. "Če nas zadane večji orkan, bomo morali evakuirati večje število ljudi, poskušali jih bomo držati na varnostni razdalji, a to je ena od skrbi," je za CNN dejal župan Carlos Giménez.

Isaias, deveta poimenovana nevihta leta 2020, se je oblikovala v sredo nad Karibskim morjem, danes pa je na svoji poti do floridske obale zadela Portoriko in za seboj pustila pravo opustošenje. Močno deževje je sprožila obsežne poplave in manjše zemeljske plazove. Brez elektrike je ostalo okoli 300.000 ljudi. Otok sicer še vedno okreva po uničenju, ki so ga za seboj pustili orkani in potresi v preteklih letih - predvsem po orkanu Maria, ki je zadel otok septembra 2017, poroča CBS News.