Zaradi trupla ženske v kovčku prijeli boksarskega šampiona

Truplo 38-letne Škotinje Elisabeth Jane Ross v kovčku je 18. julija – nekaj dni po tem, ko so jo prijavili kot pogrešano – našel brezdomec v zapuščeni stavbi v atenski četrti Kypseli. Grška policija je v povezavi s tem aretirala 26-letnega Šarifa Ahmadzaja, ki so ga po treh dneh zasliševanja obtožili naklepnega uboja. V sredo bo stopil pred sodnika v Atenah.

"Priznal je, da je njeno truplo v kovčku odpeljal v stavbo. Policija razpolaga s posnetki varnostnih kamer, na katerih je to počel v noči na 16. julij. Priznal je tudi, da je z njenimi kreditnimi karticami na bankomatih dvignil 10.000 evrov. Vendar pa je zanikal kakršno koli vpletenost v umor, čemur policija ne verjame," je po poročanju Guardiana dejal George Kalliakmanis, predsednik združenja policistov v Atenah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ahmadzaj je uspešen boksar, ki je v Grčijo prišel kot begunec, zdaj pa s soprogo in otrokom živi v Atenah. Domneva se, da je Afganistan zapustil, potem ko je pri 15 letih ostal sirota. Po navedbah humanitarne organizacije Mednarodne zveze društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) je prek Irana in Turčije odpotoval v Grčijo, kjer se je nastanil v begunskem taborišču na otoku Lezbos, poroča BBC. Tam naj bi spoznal svojo ženo, humanitarno delavko iz ZDA Alaino Hall, in prestopil v krščansko vero. Skupaj sta nato ustanovila humanitarno organizacijo Love Every Nation Athens, ki pomaga drugim beguncem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke