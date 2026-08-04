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Zaradi trupla ženske v kovčku prijeli boksarskega šampiona

Atene, 04. 08. 2026 13.45 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Šarif Ahmadzaj

Grški mediji so razkrili identiteto 26-letnega moškega, ki ga je policija aretirala v povezavi z umorom Škotinje v Atenah. Afganistanski migrant in boksarski prvak naj bi priznal, da je žensko truplo v kovčku odnesel v zapuščeno stavbo in z njenimi bančnimi karticami dvigoval denar, zanika pa, da jo je umoril.

Truplo 38-letne Škotinje Elisabeth Jane Ross v kovčku je 18. julija – nekaj dni po tem, ko so jo prijavili kot pogrešano – našel brezdomec v zapuščeni stavbi v atenski četrti Kypseli.

Grška policija je v povezavi s tem aretirala 26-letnega Šarifa Ahmadzaja, ki so ga po treh dneh zasliševanja obtožili naklepnega uboja. V sredo bo stopil pred sodnika v Atenah.

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"Priznal je, da je njeno truplo v kovčku odpeljal v stavbo. Policija razpolaga s posnetki varnostnih kamer, na katerih je to počel v noči na 16. julij. Priznal je tudi, da je z njenimi kreditnimi karticami na bankomatih dvignil 10.000 evrov. Vendar pa je zanikal kakršno koli vpletenost v umor, čemur policija ne verjame," je po poročanju Guardiana dejal George Kalliakmanis, predsednik združenja policistov v Atenah.

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Ahmadzaj je uspešen boksar, ki je v Grčijo prišel kot begunec, zdaj pa s soprogo in otrokom živi v Atenah. Domneva se, da je Afganistan zapustil, potem ko je pri 15 letih ostal sirota. Po navedbah humanitarne organizacije Mednarodne zveze društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) je prek Irana in Turčije odpotoval v Grčijo, kjer se je nastanil v begunskem taborišču na otoku Lezbos, poroča BBC. 

Tam naj bi spoznal svojo ženo, humanitarno delavko iz ZDA Alaino Hall, in prestopil v krščansko vero. Skupaj sta nato ustanovila humanitarno organizacijo Love Every Nation Athens, ki pomaga drugim beguncem.

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Policija predvideva, da je Ahmadzaj pokojno Elisabeth Jane Ross spoznal prav prek omenjene organizacije. Preiskovalci so namreč ugotovili, da je Rossova – prijateljica Hallove in humanitarna delavka – v Grčijo prispela 26. junija in do 10. julija bivala pri grških prijateljih na območju Keratsini v Pireju. Grškim prijateljem je povedala, da se odpravlja v Kypseli, kjer se bo srečala s svojimi "ameriškimi prijatelji". Nato se je 10. julija vselila v stanovanje, ki ga organizacija Love Every Nation Athens uporablja za redne sestanke, ključe pa je imel prav Ahmadzaj.

Vzrok njene smrti še ni znan. Forenziki menijo, da je verjetno umrla zaradi zadušitve, a policija še čaka na podrobno toksikološko poročilo.

Kot motiv za njegovo dejanje naj bi preučevali dva možna scenarija. "Menimo, da je prišlo do konfrontacije med njima," je za lokalne medije dejal vir blizu policije. "Ali ga je Rossova zalotila, ko je brskal po njenih stvareh in ji kradel kreditne kartice, ali pa je šlo za spolni napad oziroma za to, da je zavrnila njegovo snubljenje."

H kompleksnosti same zadeve prispeva tudi dejstvo, da so žrtvin telefon uporabljali še več dni po njeni smrti in z njega pošiljali sporočila družini ter prijateljem. Policija je ta sporočila označila za "namerno zavajajoča" in je prepričana, da so bila poslana v poskusu, da bi Rossovo kot pogrešano osebo razglasili čim kasneje. V enem od sporočil je pisala o tem, da bi bila rada sama.

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