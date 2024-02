Zaradi uhajanja klora izpraznili hotel v Splitu, štiri osebe v bolnišnici

Uhajanje klora so zaustavili, hotel pa zdaj prezračujejo. Goste so preventivno nastanili v drugih hotelih v mestu.

V hotelu so za hrvaški portal Danas.hr povedali, da se je incident zgodil med vzdrževalnimi deli na bazenu. Direktorica prodaje v hotelu Kristina Rogaljska je pojasnila, da je, medtem ko je zunanje podjetje raztovarjalo kemikalije, prišlo do reakcije in močnega smradu, zaradi česar so izpraznili celotno stavbo.

Zaradi vdihavanja klora so sicer zdravniško pomoč potrebovale štiri osebe, ki jih obravnavajo v splitski bolnišnici. Pri moškemu, starem okoli 60 let, so se pojavili simptomi zasoplosti in dražeč kašelj. Pacient ni življenjsko ogrožen, ostal pa bo na opazovanju v bolnišnici. Zdravniško pomoč je potrebovala tudi 20-letnica, ki ima blage simptome in jo bodo predvidoma odpustili v domačo oskrbo.

Na urgenci so zaradi slabosti, bruhanja in pekočega občutka sprejeli tudi dva dijaka. 16-letnik in 17-letnica v hotelu opravljata prakso.