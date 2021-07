Zaradi uhajanja plina v Mehiškem zalivu izbruhnil požar

Blizu naftne ploščadi v Mehiškem zalivu je izbruhnil požar, ki so ga gasilske službe po več kot petih urah uspele spraviti pod nadzor. Kot so pojasnili v mehiški državni naftni družbi Pemex, so zaradi uhajanja plina na podvodnem plinovodu morsko gladino zajeli ognjeni zublji. Kaj točno je gorelo na površju, niso razkrili.

Nesreča se je zgodila v petek zahodno od mehiškega polotoka Jukatan. Na družbenih omrežjih so se razširili posnetki požara na vodni gladini, ki je spominjal na bruhanje lave. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Državna naftna družba Pemex je kot razlog za nesrečo navedla uhajanje plina na podvodnem plinovodu. Podjetje v dogodku ni bilo oškodovano, prav tako ni bil nihče poškodovan. Gasilske službe so sicer potrebovale več kot pet ur, da so požar spravile pod nadzor. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Vodja mehiške regulatorne agencije ASEA Angel Carrizales je sporočil, da požar ni povzročil razlitja, ni pa pojasnil, kaj točno je gorelo na površini oceana. Naftna ploščad Ku Maloob Zaap, ki se nahaja v bližini, je Pamexov največji proizvajalec nafte. icon-expand