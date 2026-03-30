Zaradi UI so jo aretirali za kazniva dejanja v državi, kjer še ni bila

Policija v Fargu v Severni Dakoti je v primeru priznala "nekaj napak" in obljubila spremembe v svojem delovanju, vendar se ni neposredno opravičila, poroča CNN. 50-letna Angela Lipps je bila prvič aretirana v Tennesseeju 14. julija, v skladu z izjavo policijske uprave Fargo in preverjenim GoFundMe za Lipps. Lippsova ni vedela, da je bil zanjo že nekaj tednov prej izdan nalog za aretacijo – v Fargu, več kot 1600 kilometrov stran od njenega doma v Tennesseeju. Mesece prej se je namreč v Fargu in okolici po navedbah policije zgodilo več primerov bančnih goljufij. Pri iskanju osumljenca v primerih bančnih goljufij so preiskovalci pred predložitvijo poročila državnemu tožilstvu okrožja Cass uporabili "tehnologijo prepoznavanja obrazov naše partnerske agencije" in "dodatne preiskovalne korake, neodvisne od umetne inteligence, za pomoč pri identifikaciji", je v elektronskem sporočilu za CNN povedal načelnik policijskega oddelka Fargo Dave Zibolski. Toda Zibolski je na torkovi novinarski konferenci dejal, da je zanašanje njegove policijske uprave na nekatere informacije iz sistema umetne inteligence sosednje agencije "del problema", pri čemer se je skliceval na napake, storjene v primeru Lippsove. "Naša partnerska agencija v West Fargu je na neki točki kupila lasten sistem za prepoznavanje obrazov z umetno inteligenco, za katerega na izvršni ravni nismo vedeli ... in njegove uporabe ne bi dovolili, od takrat pa je prepovedana," je dejal.

Preživela je več kot tri mesece v zaporu

Policijski oddelek West Fargo je za CNN povedal, da uporabljajo Clearview AI, zagonsko podjetje z bazo podatkov milijard fotografij, postrganih z interneta, vključno z družbenimi omrežji. Clearview je "identificiral potencialnega osumljenca s podobnimi lastnostmi kot Angela Lipps", policija West Fargo pa je to poročilo delila s policijo Fargo, piše v izjavi policijskega oddelka. Sodnik v Severni Dakoti je 1. julija podpisal nalog za aretacijo Lippsove z izročitvijo po vsej državi. Aretirana je bila 14. julija in je pred izročitvijo preživela več kot tri mesece v zaporu v Tennesseeju, so sporočili policija Farga in njeni odvetniki.

Šele oktobra so organi pregona v Tennesseeju obvestili šerifov urad okrožja Cass v Severni Dakoti, da imajo izjavo Lippsove o odpovedi izročitve. Po navedbah njenih odvetnikov je bila obtožena več kaznivih dejanj, vključno z veliko tatvino in neupravičeno uporabo osebnih identifikacijskih podatkov. Ni jasno, zakaj so oblasti v Tennesseeju potrebovale toliko časa, da so obvestile svoje kolege iz Severne Dakote o aretaciji Lippsove. Njeni odvetniki so za CNN povedali, da so "videli e-pošto z dne 14. julija 2025, v kateri so različni uslužbenci organov pregona v Severni Dakoti obveščeni, da je bila Angela aretirana v Tennesseeju".

'Prestrašena, izčrpana, ponižana'

Izročitev Lippsove v Severno Dakoto je bila, kot je zapisala na svojem računu GoFundMe, grozljiva: "Prvič sem bila na letalu," je zapisala: "Bila sem prestrašena, izčrpana in ponižana." V Fargu so ji dodelili odvetnika, ki je našel bančne izpiske, ki kažejo, da je bila v času zločinov v Tennesseeju, poroča GoFundMe. Po navedbah policije Farga so se 23. decembra detektiv iz Farga, državni tožilec in sodnik "medsebojno dogovorili, da zavržejo obtožbe brez predsodkov, da bi omogočili nadaljnjo preiskavo". Lippsovo so izpustili iz pripora na božični večer.

Uničujoči meseci v zaporu

"Travme, izgube svobode in škode na ugledu ni mogoče enostavno popraviti," so njeni odvetniki zapisali v elektronskem sporočilu za CNN. Dodali so, da Lippsova ni na voljo za intervju. Lippsova, mati treh otrok in babica petih otrok, pred izročitvijo še nikoli ni bila v Severni Dakoti, poroča CNN-ova podružnica WDAY. In po tej izkušnji se tudi ne namerava nikoli več vrniti v zvezno državo. Njena pravna ekipa pravi, da preiskujejo, zakaj je bila Lippsova tako dolgo v priporu, ko pa so bili "očitno na voljo razbremenilni bančni izpiski".

Na policiji so odkrili 'nekaj napak'