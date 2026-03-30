Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zaradi UI so jo aretirali za kazniva dejanja v državi, kjer še ni bila

Fargo, 30. 03. 2026 08.51 pred 2 urama 4 min branja 17

Avtor:
Ne.M.
Angela Lipps

Babica iz Tennesseeja je preživela več kot pet mesecev v zaporu, potem ko jo je policija s pomočjo orodja za prepoznavanje obrazov z umetno inteligenco povezala s kaznivimi dejanji, storjenimi v Severni Dakoti – zvezni državi, v kateri, kot pravi, še nikoli ni bila.

Policija v Fargu v Severni Dakoti je v primeru priznala "nekaj napak" in obljubila spremembe v svojem delovanju, vendar se ni neposredno opravičila, poroča CNN.

50-letna Angela Lipps je bila prvič aretirana v Tennesseeju 14. julija, v skladu z izjavo policijske uprave Fargo in preverjenim GoFundMe za Lipps.

Lippsova ni vedela, da je bil zanjo že nekaj tednov prej izdan nalog za aretacijo – v Fargu, več kot 1600 kilometrov stran od njenega doma v Tennesseeju. Mesece prej se je namreč v Fargu in okolici po navedbah policije zgodilo več primerov bančnih goljufij.

Pri iskanju osumljenca v primerih bančnih goljufij so preiskovalci pred predložitvijo poročila državnemu tožilstvu okrožja Cass uporabili "tehnologijo prepoznavanja obrazov naše partnerske agencije" in "dodatne preiskovalne korake, neodvisne od umetne inteligence, za pomoč pri identifikaciji", je v elektronskem sporočilu za CNN povedal načelnik policijskega oddelka Fargo Dave Zibolski.

Toda Zibolski je na torkovi novinarski konferenci dejal, da je zanašanje njegove policijske uprave na nekatere informacije iz sistema umetne inteligence sosednje agencije "del problema", pri čemer se je skliceval na napake, storjene v primeru Lippsove.

"Naša partnerska agencija v West Fargu je na neki točki kupila lasten sistem za prepoznavanje obrazov z umetno inteligenco, za katerega na izvršni ravni nismo vedeli ... in njegove uporabe ne bi dovolili, od takrat pa je prepovedana," je dejal.

Prepoznava obraza
Prepoznava obraza
FOTO: Shutterstock

Preživela je več kot tri mesece v zaporu

Policijski oddelek West Fargo je za CNN povedal, da uporabljajo Clearview AI, zagonsko podjetje z bazo podatkov milijard fotografij, postrganih z interneta, vključno z družbenimi omrežji. Clearview je "identificiral potencialnega osumljenca s podobnimi lastnostmi kot Angela Lipps", policija West Fargo pa je to poročilo delila s policijo Fargo, piše v izjavi policijskega oddelka.

Sodnik v Severni Dakoti je 1. julija podpisal nalog za aretacijo Lippsove z izročitvijo po vsej državi. Aretirana je bila 14. julija in je pred izročitvijo preživela več kot tri mesece v zaporu v Tennesseeju, so sporočili policija Farga in njeni odvetniki.

Angela Lipps
Angela Lipps
FOTO: GoFoundMe

Šele oktobra so organi pregona v Tennesseeju obvestili šerifov urad okrožja Cass v Severni Dakoti, da imajo izjavo Lippsove o odpovedi izročitve. Po navedbah njenih odvetnikov je bila obtožena več kaznivih dejanj, vključno z veliko tatvino in neupravičeno uporabo osebnih identifikacijskih podatkov.

Ni jasno, zakaj so oblasti v Tennesseeju potrebovale toliko časa, da so obvestile svoje kolege iz Severne Dakote o aretaciji Lippsove. Njeni odvetniki so za CNN povedali, da so "videli e-pošto z dne 14. julija 2025, v kateri so različni uslužbenci organov pregona v Severni Dakoti obveščeni, da je bila Angela aretirana v Tennesseeju".

'Prestrašena, izčrpana, ponižana'

Izročitev Lippsove v Severno Dakoto je bila, kot je zapisala na svojem računu GoFundMe, grozljiva: "Prvič sem bila na letalu," je zapisala: "Bila sem prestrašena, izčrpana in ponižana."

V Fargu so ji dodelili odvetnika, ki je našel bančne izpiske, ki kažejo, da je bila v času zločinov v Tennesseeju, poroča GoFundMe. Po navedbah policije Farga so se 23. decembra detektiv iz Farga, državni tožilec in sodnik "medsebojno dogovorili, da zavržejo obtožbe brez predsodkov, da bi omogočili nadaljnjo preiskavo". Lippsovo so izpustili iz pripora na božični večer.

Uničujoči meseci v zaporu

"Travme, izgube svobode in škode na ugledu ni mogoče enostavno popraviti," so njeni odvetniki zapisali v elektronskem sporočilu za CNN. Dodali so, da Lippsova ni na voljo za intervju. Lippsova, mati treh otrok in babica petih otrok, pred izročitvijo še nikoli ni bila v Severni Dakoti, poroča CNN-ova podružnica WDAY.

In po tej izkušnji se tudi ne namerava nikoli več vrniti v zvezno državo. Njena pravna ekipa pravi, da preiskujejo, zakaj je bila Lippsova tako dolgo v priporu, ko pa so bili "očitno na voljo razbremenilni bančni izpiski".

Na policiji so odkrili 'nekaj napak'

Zibolski, šef policije v Fargu, je dejal, da so oblasti v preiskovalnem postopku odkrile "nekaj napak", zaradi katerih je bila Lippsova identificirana kot potencialna osumljenka v primerih goljufij.

Na novinarski konferenci je policija dejala, da policijski oddelek Fargo nima lastnih orodij za prepoznavanje obrazov, ki bi jih poganjala umetna inteligenca, sosednji West Fargo pa jih ima – njihov sistem je tako Lippsovo prepoznal kot "potencialno osumljenko" na podlagi slike na ponarejenem osebnem dokumentu, uporabljenem v primeru goljufije v West Fargu.

"Te informacije so posredovali našim detektivom, ki so nato zmotno domnevali, da so jim poslali tudi fotografije nadzornih kamer s to fotografijo," je dejal Zibolski. Dodal je, da policija Fargo ne bo več "pošiljala ali uporabljala informacij" iz sistema umetne inteligence West Fargo, ker "je to njihov lasten sistem – ne vemo, kako deluje ali kako je nadzorovan".

aretacija umetna inteligenca zmota

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MrKrmar
30. 03. 2026 11.44
Pišite raje o pretepanju Jankovičevih na kanalu 0
Odgovori
0 0
JAZsemTI
30. 03. 2026 11.43
Fargo😏
Odgovori
0 0
Justice4all
30. 03. 2026 11.40
Sledi milionska odškodnina.....
Odgovori
0 0
a res1
30. 03. 2026 11.39
Vprašaj kaj je res. Zgoraj piše, da je preživela 5 mesecev v zaporu, nižje pa tri mesece. Že tu je razlika. Će je pa ženska nesposobna v teh mesecih dokazat, da kao ni bila tam je pa njen problem.
Odgovori
+1
1 0
jafalical
30. 03. 2026 11.17
o joj, kako je to mozno? A se to vsi kar zanasajo na UI in ji se kljub vsem dokazom verjamejo?
Odgovori
+2
2 0
Abica
30. 03. 2026 11.07
Ta vaš prevod, tudi narejen z umetno inteligenco, je sramota ali pa bolj smešnica.
Odgovori
+5
5 0
Nidani
30. 03. 2026 11.01
Je babico Trump že deportiral?
Odgovori
+2
3 1
Lark
30. 03. 2026 10.57
Nič skrbeti, to je ZDA, kjer bo dobila 10-100 mio USD odškodnine. Tam se pri takšnih zadevah ne zafrkavajo... Če bi bilo to pri nas, bi ji po 20 letih dosodili 10 tisoč odškodnine...
Odgovori
+5
5 0
JanezNovak13
30. 03. 2026 10.53
"Aretiralna za kazniva ..." Na naslovnici tako piše.
Odgovori
+5
5 0
E.Nigma
30. 03. 2026 10.50
Jaz sem pa bil v Severni Dakoti
Odgovori
+1
2 1
JanezNovak13
30. 03. 2026 10.54
Meni so bolj pri srcu Zg. in Sp. Švatovci, še boljši so pa Kavsn'ki.
Odgovori
+2
2 0
MiskoPol
30. 03. 2026 10.41
Tale "domestic terrorist" je lahko vesela, da je niso ustrelili. V hrbet. Deset krat.
Odgovori
+6
7 1
Apostol1
30. 03. 2026 10.21
Nauk te zgodbe . Ne hodite v Ameriko , ker se vam lahko zgodi , da vas bo umetna intelegenca prepoznala kot terorista in vas pošljejo v Paragvajske zapore.
Odgovori
+7
10 3
ivan z Doba
30. 03. 2026 10.10
Pa bo milijonček ali dva. In prav je tako!
Odgovori
+11
12 1
96bimBo
30. 03. 2026 10.41
Ne. Odškodnina bo nižja.
Odgovori
-1
1 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615