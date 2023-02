Zaradi umora 16-letnice aretirana najstnik in najstnica

Brianna je bila transspolno dekle, zato so se po spletu hitro razširile govorice, da je šlo za zločin iz sovraštva. Detektiv Mike Evans je dejal, da preiskava še poteka in da skušajo ugotoviti vse okoliščine umora. "Trenutno ni nobenih dokazov, da bi bila njena smrt zločin iz sovraštva," je dejal.

Truplo Brianne Ghey so v soboto okoli 15. ure po lokalnem času v Culcheth Linear Parku v Warringtonu našli domačini. Na poti je ležala z vbodnimi ranami, mimoidoči pa so nemudoma poklicali reševalce, poroča CNN .

Pojasnil je, da so na območju, kjer ljudje radi sprehajajo pse, povečali število policistov, da se bodo prebivalci počutili bolj varne.

Osumljena 15-letna fant in dekle

Trenutno sta glavna osumljenca dva najstnika, fant in dekle, stara 15 let. Po podatkih tujih medijev so ju že aretirali, zaslišanja pa so v teku. Prav tako policisti nadaljujejo z iskanjem orožja in ugotavljanjem motiva za napad. Vse, ki bi imeli kakršne koli informacije ali posnetke varnostnih kamer ali kamer iz avtomobilov, prosijo za pomoč.

Policisti so tudi v oporo Briannini družini, ki prihaja iz bližnjega mesta Birchwood.

Brianni so se poklonili tudi številni uporabniki družbenih omrežij, ki so jo opisali kot prelepo dekle in sladkega angela. Njen profil na TikToku je sicer izbrisan, so pa številni uporabniki ponovno naložili njene posnetke. Na enem izmed posnetkov naj bi se le nekaj ur pred umorom sprehajala prav po parku, kjer so našli njeno truplo.