Zaradi umorjene novinarke na Malti preiskujejo nekdanjega šefa policije

Umor ugledne novinarke Daphne Caruana Galizia , ki je bila ubita oktobra 2017 v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu, je pretresel Malto in sprožil množične proteste. Novinarka je poročala o korupciji med podjetniki in politiki.

Zaradi umora novinarke so obtoženi trije moški, ki naj bi podtaknili bombo. Med obtoženimi za vpletenost v umor je poslovnež Yorgen Fenech, ki naj bi imel kontakt s Keithom Schembrijem, takratnim vodjo kabineta nekdanjega premierja Josepha Muscata. Muscat je januarja po številnih pritiskih odstopil s čela vlade.

Pred umorom je sicer novinarka prejela obsežne podatke o dogovoru o elektrarni, pri kateri je imel poslovni interes Fenech. Elektronska sporočila, ki so prišla na dan po njeni smrti, so pokazala, da je bilo v Dubaju registrirano podjetje 17 Black v lasti Fenecha navedeno kot vir sredstev za slamnata podjetja v lasti Schembrija in malteškega ministra za turizem Konrada Mizzija.

Tako Schembri kot Mizzi sta konec lanskega leta odstopila s položaja, a obenem zanikala, da bi prejemala denar od omenjenega podjetja. Prav tako je krivdo zanikal Fenech.