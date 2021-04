Zaradi varnostnega incidenta zaprli ameriški Kapitol

Iz Washingtona poročajo o varnostnem incidentu zaradi katerega so zaprli Kapitol. Po prvih informacijah je osumljenec z vozilom zapeljal v varnostno pregrado na severni strani kongresne palače, izstopil iz vozila in začel groziti z nožem.

Kongresna policija je sporočila, da so osumljenca aretirali. Potrdila je tudi, da sta bila v incidentu poškodovana dva policista. Drugih uradnih podrobnosti za zdaj še ni. Vsi trije so na zdravljenju v bolnišnici. Kapitol je še vedno zaprt, poleg tega tudi bližja poslopja in ulice. Motiv za napad še ni znan.

Spomnimo

Ameriški kongres so 6. januarja letos napadli privrženci bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki se niso mogli sprijazniti z njegovim porazom na predsedniških volitvah novembra lani. Po napadu so kongresno območje strogo zavarovali z nacionalno gardo in visoko ograjo. Avenije in ulice okrog kongresa so šele pred kratkim ponovno odprli za promet.

Do kongresne palače sicer z avtomobilom ni možno priti brez posebnega dovoljenja, saj je bila že pred napadom Trumpovih privržencev zavarovana z betonskimi ovirami. Po današnjem dogodku so območje kongresa spet zasedle močne policijske sile, preiskava pa poteka.