Zaradi vdihavanja smejalnega plina v Gradcu umrla 17-letna Slovenka

V začetku prejšnjega tedna je v stanovanju staršev svoje prijateljice v Gradcu zavest izgubila 17-letna Slovenka. Reševalci so deklico sicer oživili in jo v otroško kliniko pripeljali v razmeroma stabilnem stanju. Le dan kasneje je najstnica umrla, policija pa je v stanovanju našla pet praznih kapsul oziroma bombic, ki se jih sicer uporablja za penjenje smetane. Žrtev naj bi vdihnila najmanj tri, policisti pa so zasegli tudi marihuano, poroča Kronen Zeitung.

"Poteka preiskava zaradi umora iz malomarnosti," je potrdil Hansjörg Bacher, tiskovni predstavnik graškega državnega tožilca in pojasnil, da bodo izvedli obdukcijo in da čakajo na toksikološko poročilo.

Smejalni plin izpodrine kisik v telesu

Gre za didušikov oksid, ki deluje kot narkotik. "Smejalni plin je nekakšen halucinogen. Spremeni človekovo zaznavanje,"je dejal psihiater Manfred Walzlin pojasnil, da plin zatira negativne občutke in bolečino, povzroča pa občutek sreče in spodbuja fantaziranje.

Wolfgang Toller, predstojnik oddelka za anesteziologijo in intenzivno medicino v Gradcu, s specifičnim primerom sicer ni seznanjen, a je predstavil nekaj ključnih nevarnosti smejalnega plina."V preteklosti se ga je, sicer pogosteje kot danes, uporabljalo kot dodatek anesteziji," je razložil zdravnik, "saj deluje evforično in pomirjujoče. Učinek je kratkotrajen in posledično nadzorljiv."

Dodal je, da je treba poskrbeti za 100-odstotni kisik, saj dušikov oksid izpodriva kisik v telesu, kar lahko vodi do pomanjkanja kisika. Kombinacija smejalnega plina z drogami ali zdravili pa je še toliko bolj nevarna.