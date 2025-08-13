Slovenija
Kako se upreti vročini? S prastarimi metodami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Kako se upreti vročini? V veliki meri s prastarimi metodami, pravijo strokovnjaki. Drevesa in travniki so naravni ščit pred vročino in vse več arhitektov se zavzema, da bi mesta začeli graditi drugače. Da bi zaščitili drevesa v njih, postavljali parke in drevorede. V Sloveniji bodo predlagali, da za to dobimo tudi državno strategijo.
