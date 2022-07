Zaradi visokih temperatur obstala žičnica na Sljemenu, v zraku obviselo 40 ljudi

V četrtek okoli 17. ure se je zaradi tehničnih težav ustavila žičnica na Sljemenu, priljubljeni izletniški točki Zagrebčanov. V gondolah je bilo v času okvare okoli 40 potnikov, ki so okoli 20 minut viseli v zraku.

"V skladu s predvidenim postopkom in zastavljenimi varnostnimi protokoli smo iz nadzorne sobe 40 potnikov v gondolah takoj obvestili po interfonih v kabinah, da zaradi tehničnih težav delamo na tem, da usposobimo pomožni pogon in jih spustimo do postaj," je za 24sata.hr povedal tiskovni predstavnik zagrebškega podjetja za javni prevoz ZET (Zagrebački električni tramvaj).

Ko so pomožni sistem usposobili, so potnike v gondolah varno spustili do spodnje oziroma zgornje postaje. Za nevšečnosti so se potnikom opravičili.

Pozneje so sporočili, da so servisne ekipe ugotovile, da se je zaradi izjemno visokih temperatur zgodila okvara pri delovanju enega od senzorjev. Posledično je varnostni sistem avtomatsko ustavil delovanje žičnice. Okvaro so do konca dneva odpravili, tako da bo danes žičnica znova delovala po ustaljenem urniku.

Gre sicer za novo žičnico, ki so jo svečano odprli konec februarja.