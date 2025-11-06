V ZDA odpovedanih na stotine letov na najbolj prometnih letališčih

V nekaterih največjih mestih – kot so New York, Houston in Chicago – bo prizadetih več letališč. FAA je ukrep uvedla, da bi ohranila varnost potovanj, saj kontrolorji zračnega prometa kažejo znake izčrpanosti med tekočo vladno zaustavitvijo. Zmanjšanje prometa bo vplivalo na tisoče letov po vsej državi, saj FAA dnevno usmerja več kot 44.000 letov, vključno s komercialnimi potniškimi, tovornimi in zasebnimi letali.
"V svojih 35 letih v letalski industriji še nisem doživel situacije, v kateri bi morali sprejeti takšne ukrepe," je povedal skrbnik FAA Bryan Bedford.
Kontrolorji od 1. oktobra delajo brez plačila
Kontrolorji zračnega prometa od začetka vladne zaustavitve 1. oktobra delajo brez plačila, večina pa jih je na delu šest dni na teden in opravlja obvezne nadure.
Ker so nekateri zaradi frustracij začeli izostajati z dela, si poiskali dodatno zaposlitev ali nimajo denarja za varstvo otrok oziroma gorivo, je na določenih izmenah prišlo do pomanjkanja osebja, kar je povzročilo zamude letov na več ameriških letališčih.
Zmanjšanje bi lahko predstavljalo do 1.800 letov
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko odpovedali na stotine, če ne na tisoče letov. Po oceni analitskega podjetja za letalsko industrijo Cirium bi lahko zmanjšanje predstavljalo do 1.800 letov in več kot 268.000 sedežev skupaj.
Bedford in minister za promet Sean Duffy med novinarsko konferenco sicer še nista želela razkriti, v katerih mestih in na katerih letališčih bodo upočasnili letalski promet. Pojasnila sta, da se želita najprej sestati z vodilnimi predstavniki letalskih družb, da bi skupaj določili, kako varno izvesti zmanjšanje obsega letov.
Velike letalske družbe, sindikati v letalstvu in širša potovalna industrija že dlje časa pozivajo kongres, naj konča vladno zaustavitev, ki je v sredo postala najdaljša v zgodovini.
"Zaustavitev vlade povzroča nepotrebno obremenitev sistema in nas sili v težke operativne odločitve, ki motijo potovanja in spodkopavajo zaupanje v izkušnjo letalskih potovanj v ZDA," je v izjavi dejal predsednik in izvršni direktor ameriškega združenja za potovanja Geoff Freeman, poroča AP.
