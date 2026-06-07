Zaradi vojne nepričakovan razcvet solarne industrije

Kot so navedli v Nemškem združenju solarne industrije, je povpraševanje po sončnih panelih v prvi vrsti posledica višjih cen energije in zaskrbljenosti glede krčenja subvencij za zeleno energijo. Nemška gospodarska ministrica Katharina Reiche je namreč že napovedala znižanje subvencij za nove sončne elektrarne.

Zmogljivost na novo nameščenih stanovanjskih sončnih elektrarn se je aprila medletno povečala za štiri odstotke, povpraševanje in nova naročila pa so poskočila še precej bolj, so po navedbah dpa povedali v združenju.

V enem največjih nemških monterjev sončnih elektrarn Enpal so pojasnili, da so naročila novih fotovoltaičnih sistemov marca in aprila dosegla 250 milijonov evrov, kar medletno pomeni 30-odstotno rast.