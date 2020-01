Zaradi vrnitve domnevne pripadnice IS padla norveška vlada

"Lahko sprejmemo otroka, ne moremo pa popuščati pri ljudeh, ki so sodelovali v teroristični organizaciji," je povedala vodja Napredne stranke Siv Jensen po pogovorih z vodstvom svoje stranke in premierko Erno Solberg .

Ženska, rojena v Pakistanu, je obtožena članstva v IS in teroristični skupini Fronta al Nusra in je v priporu. Deček in triletna deklica, katerih očeta sta dva različna džihadista, sta v bolnišnici.

Jensenova je danes povedala še, da so v koaliciji naredili preveč kompromisov. "Premalo politik Napredne stranke smo spravili skozi," je poudarila.