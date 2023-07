Zaradi vročine na delovišču umrl 44-letnik: naenkrat se je zgrudil pred sodelavci

Sodelavci so mu takoj priskočili na pomoč, uporabili so defibrilator in poklicali zdravniško pomoč. Kljub temu, da so ga v nekaj minutah odpeljali v bližnjo bolnišnico, pa so zdravniki kmalu potrdili, da je umrl zaradi zastoja srca. Smrt so pripisali izpostavljenosti visoki vročini.

"To smrt bi lahko preprečili," je po poročanju portala Italy24 dejal Salvatore Cutaia iz regionalnega sindikata delavcev gradbene in lesne industrije FENEALUIL. Opozoril je, da številna podjetja ne upoštevajo podnebnih vidikov pri varnosti pri delu. "Podnebje povzroča nesreče in celo smrt, ta smrt ni naključje," je poudaril in dejal, da obstajajo ukrepi, s katerimi se lahko izognemo takšnim dogodkom sredi vročinskega vala. "Na žalost pa ti ukrepi niso bili izvedeni in zdaj žalujemo za 44-letnim delavcem, ki je zgolj opravljal svoje delo," je dodal in pozval k strožjim kaznim v primerih, ko je podjetje odgovorno za smrt, ki bi se ji lahko izognili.