Tujina

Zaradi vročine najvišje opozorilo za štiri italijanska mesta

Rim, 27. 05. 2026 18.46 pred 45 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Vročina v Rimu

Italijansko ministrstvo za zdravje je za štiri večja italijanska mesta - Rim, Firence, Bologno in Torino - zaradi visokih temperatur za četrtek izdalo najvišje opozorilo. Sredi vročinskega vala, ki je zajel vso Evropo, so v več delih države zabeležili več kot 30 stopinj Celzija. V petek naj bi temperature padle.

Najvišje rdeče opozorilo pomeni, da bi tudi zdravi posamezniki lahko čutili negativne posledice zaradi neobičajno visokih temperatur za ta letni čas.

Za 14 mest, med katerimi so tudi omenjena štiri večja mesta, je ministrstvo za zdravje že za danes razglasilo oranžno opozorilo. To pomeni, da vremenske razmere ogrožajo predvsem ranljive skupine, kot so starejši in kronični bolniki. Med 14 mesti sta tudi Trst in Benetke, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Rimski župan Roberto Gualtieri je medtem danes podpisal odlok o ukrepih za preprečevanje požarov in upravljanje tveganj v prestolnici ob vročinskih valovih.

Vročina v Rimu
Vročina v Rimu
FOTO: AP

V odloku je predpisal, da morajo biti velika javna poslopja s sistemi za hlajenje odprta za prebivalce, ko zaradi vročine velja rdeče opozorilo. Odlok tudi predpisuje, da morajo delavci v gradbeništvu in kmetijstvu sredi dneva počivati v senčnih ali klimatiziranih prostorih. Kjer je to potrebno, pa morajo biti na voljo prezračevalni ali hladilni sistemi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Italiji so v zadnjih letih poleti zabeležili več smrti med gradbenimi delavci v povezavi z delom sredi dneva v izjemno vročih razmerah.

vročina italija opozorilo vreme temperature

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
StAnalitik
27. 05. 2026 19.15
Kaj imajo italijani z nami? A italijanske gv hiše tudi objavljajo,kako je v Sloveniji? Nehajte nabijat
Odgovori
+1
1 0
trollolll
27. 05. 2026 19.40
sej isto je s hrvaskimi novicami. oni tut ne smirglajo prav dost, kaj se pr nas dogaja.. mi moramo pa objaviti vsak njihov prdec.
Odgovori
0 0
