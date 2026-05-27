Zaradi vročine najvišje opozorilo za štiri italijanska mesta

Najvišje rdeče opozorilo pomeni, da bi tudi zdravi posamezniki lahko čutili negativne posledice zaradi neobičajno visokih temperatur za ta letni čas.
Za 14 mest, med katerimi so tudi omenjena štiri večja mesta, je ministrstvo za zdravje že za danes razglasilo oranžno opozorilo. To pomeni, da vremenske razmere ogrožajo predvsem ranljive skupine, kot so starejši in kronični bolniki. Med 14 mesti sta tudi Trst in Benetke, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.
Rimski župan Roberto Gualtieri je medtem danes podpisal odlok o ukrepih za preprečevanje požarov in upravljanje tveganj v prestolnici ob vročinskih valovih.
V odloku je predpisal, da morajo biti velika javna poslopja s sistemi za hlajenje odprta za prebivalce, ko zaradi vročine velja rdeče opozorilo. Odlok tudi predpisuje, da morajo delavci v gradbeništvu in kmetijstvu sredi dneva počivati v senčnih ali klimatiziranih prostorih. Kjer je to potrebno, pa morajo biti na voljo prezračevalni ali hladilni sistemi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
V Italiji so v zadnjih letih poleti zabeležili več smrti med gradbenimi delavci v povezavi z delom sredi dneva v izjemno vročih razmerah.
