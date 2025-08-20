Zaradi zadnjega vročinskega vala v Španiji vsaj 1149 smrtnih primerov

V Španiji so več kot 1100 smrtnih primerov, večinoma med osebami, starejšimi od 65 let, in tistimi, ki so že imeli zdravstvene težave, povezali s 16-dnevnim vročinskim valom, ki se je končal v ponedeljek. Kot je v torek sporočil Inštitut za zdravje Carlos III., bi njihove smrti lahko pripisali visokim temperaturam.