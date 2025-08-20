Svetli način
Zaradi zadnjega vročinskega vala v Španiji vsaj 1149 smrtnih primerov

Madrid, 20. 08. 2025 07.27 | Posodobljeno pred eno minuto

V Španiji so več kot 1100 smrtnih primerov, večinoma med osebami, starejšimi od 65 let, in tistimi, ki so že imeli zdravstvene težave, povezali s 16-dnevnim vročinskim valom, ki se je končal v ponedeljek. Kot je v torek sporočil Inštitut za zdravje Carlos III., bi njihove smrti lahko pripisali visokim temperaturam.

Po navedbah inštituta so v Španiji med 3. in 18. avgustom zabeležili 1149 smrtnih primerov, ki bi jih lahko pripisali visokim temperaturam. Tudi v juliju je inštitut zabeležil 1060 smrtnih primerov, ki jih je mogoče pripisati visokim temperaturam, kar predstavlja 57-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

 Inštitut je pri raziskavi uporabil podatke španskega sistema za spremljanje umrljivosti (MoMo), ki jih je nato primerjal z zgodovinskimi trendi. Upošteval je tudi zunanje dejavnike, kot so vremenski podatki meteorološke agencije Aemet, da bi ocenil verjetne vzroke za povečanje umrljivosti.

Čeprav sistem MoMo ne more potrditi neposredne povezave med smrtnimi primeri in visokimi temperaturami, zagotavlja najbolj zanesljivo oceno smrtnih primerov, pri katerih je bila vročina verjetno odločilni dejavnik.

