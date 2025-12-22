Čolni obtičali v britanskem kanalu, zaradi prepada razglasili incident

Gasilska in reševalna služba Shropshira je sporočila, da so na kraj nesreče napotili 50 gasilcev. Ljudje, ki živijo na čolnih v bližini kraja incidenta, so povedali, da so jih na težavo najprej opozorili nenavadni zvoki, nekateri na tem območju pa so se bali potresa. Po poročanju lokalne policije ni bilo žrtev.

"Voda iz kanala je iztekla na okoliška polja ... Do 15 ljudi je bilo treba umakniti na varno, prizadetih pa je bilo tudi več kanalskih čolnov, nekateri so končali na polju, nekateri pa so na dnu kanala," je pojasnil predstavnik gasilske in reševalne službe Shropshira Scott Hurford.

"Okoli 4.20 zjutraj sem čutila, da je nekaj narobe, zdelo se je, da izpod čolna prihaja tok in brbotanje, in slišalo se je res nenavadno. Potem sem se nagnila na sredino kanala in čutila sem, kako se vrvi napenjajo," je dejala Lorraine Barlow, ki živi na čolnu, ki je bil privezan blizu kraja nesreče.

Četudi so uporabniki na družbenih omrežjih sklepali drugače, se most v bližini ni zrušil.