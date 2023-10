Zaradi vse pogostejših sporov med vozniki na e-polnilnicah uvajajo nadzornike

Število registriranih električnih vozil na Otoku iz meseca v mesec narašča. Avgusta je bil električen eden od 10 novih registriranih avtomobilov. Trenutno se po podatkih ZapMap po britanskih cestah prevaža okoli 850.000 električnih vozil in še okoli 530.000 priključnih (plug-in) hibridov. Vozniki pa jih lahko polnijo na malo manj kot 30.000 polnilnih lokacijah, na katerih je skupno 48.450 e-polnilnih mest, piše Metro . Čeprav se število e-polnilnic drastično povečuje, pa jih še vedno ni dovolj glede na potrebe.

Že samo dejstvo, da polnjenje električnih avtomobilov traja dlje časa, voznikom pogosto povzroča nevšečnosti. Svoje poti morajo zato bolj skrbno načrtovati. A nejevolja se še poveča, ko so vse bližnje e-polnilnice zasedene. Prav to je namreč dokaj pogost pojav v Združenem kraljestvu.

Izvršni direktor podjetja Moto, največje verige avtocestnih bencinskih servisov v Združenem kraljestvu, Ken McMeikan, opozarja na incidente, ki vse pogosteje izbruhnejo ob konicah. Kot pravi, se osebje na njihovih 59 servisih spopada z zelo jeznimi vozniki, ki so pod stresom, ker morajo dolgo čakati, da se sprostijo polnilne točke. Ker je pojav v zadnjem času precej pogost, mu pravijo kar "polnilniški bes".

Zaradi tega je podjetje zdaj začelo zaposlovati nadzornike, ki skrbijo za red in mir na najbolj obleganih servisih v Exeterju, Rugbyju in Wetherbyju. Bojijo pa se, da se bo ta "polnilniški bes" začel širiti tudi na druga polnilna mesta.

McMeikan je za britanski The Sunday Telegraph dejal: "Ljudje morajo svoje električne avtomobile voziti brez tesnobe dosega, brez dolgih čakalnih vrst in brez javnih nemirov, vendar v času konic vse to doživljamo."