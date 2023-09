Zaradi vse več nesreč v Parizu prepovedali izposojo e-skirojev

Prehitra vožnja po ulicah Pariza, posledično pa vse več nesreč in smrtnih slučajev so botrovale odločitvi županje Anne Hidalgo , da v podroben pregled vzame električne skiroje. Razpisan je bil namreč referendum kot odziv na te številne nesreče, vendar se ga je udeležilo manj kot osem odstotkov upravičencev.

Uradni rezultati so sicer pokazali, da je skoraj 90 odstotkov glasov, podprlo prepoved električnih vozil, kar bo nedvomno zadalo velik udarec upravljalcem skirojev, poroča BBC. Po uradnih podatkih se je referenduma udeležilo nekaj več kot 103.000 od 1,38 milijona ljudi, ki so vpisani v mestni volilni imenik. Od tega jih je več kot 91.300 glasovalo proti e-skirojem.

Odločitev o prepovedi pa se je kuhala kar nekaj časa. Kot poroča BBC, je bilo po ulicah Pariza v zadnjih mesecih vse bolj pogosto opaziti voznike na električnih vozilih, ki so neprevidno vijugali skozi promet, ogrožali pešce in vozili s hitrostjo tudi do 27 kilometrov na uro. Pogosto ti vozniki niso uporabljali čelad, s čimer so ogrožali tudi sebe. Še bolj zaskrbljujoče pa je to, da so e-skiroje lahko najemali tudi otroci, stari le 12 let.

Poleg tega so postali problem tudi odvrženi skiroji, ki jih je bilo vedno več v mestnih parkih in na trgih. Neupoštevanje prepovedi parkiranja na mestih, ki niso za to ustrezno označena je sicer kaznovano z globo v višini 35 evrov, vendar je bila to bolj izjema kot pravilo.