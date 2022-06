Zaradi vse višjih cen turisti krajšajo dopust na Hrvaškem

Letošnji dopust na Hrvaškem bo turiste bolj udaril po denarnici kot v preteklih letih. Nezaželen spremljevalec je namreč inflacija, zaradi česar večina pred prihodom na Jadran dobro preračuna, koliko jih bo dopust letos stal. Restavracije namreč že tiskajo nove cenike, turisti pa se odločajo za krajši dopust. Za prenočišče v obdobju najvišje sezone bo štiričlanska družina v hotelih s tremi zvezdicami v Poreču odštela od 3000 do 4500 evrov, v Opatiji pa med 3700 in 5200 evrov.

Nemca Anita in Harry sta za RTL povedala, da je letošnji dopust občutno dražji. "Mislim, da petdeset odstotkov, veliko več, kot smo pričakovali." Tudi Heike in Joeken, prav tako iz Nemčije, občutita podražitve, zato bosta letos dopust skrajšala. "Vendar še vedno želimo enako raven udobja," sta povedala.

Cene trenutno razpoložljivih prenočišč v obdobju najvišje sezone v hotelih s tremi zvezdicami, za štiričlansko družino, izgledajo takole: v Poreču od 3000 do 4500 evrov, Opatiji 3700-5200, Splitu 2600-5500 in Dubrovniku 2700 - 4700 evrov. Stanovanja na istih lokacijah v istem obdobju stanejo od 1000 do 4000 tisoč evrov. Alenka Štura, vodja hotela, je pojasnila, da so cene prenočišč določili že lani, ko si niso niti predstavljali, kaj se bo zgodilo. "Žal zdaj ne moremo storiti ničesar glede vseh že prodanih kapacitet. Kar se tiče hrane, lahko tam odreagiramo in oblikujemo ceno, kot je vhodna cena hrane."

icon-expand Gostinci že tiskajo nove cenike z višjimi cenami. FOTO: AP

A za tuje turiste je ena najdražjih postavk gorivo, čeprav tudi domačinom ni nič lažje. Za pot iz Zagreba do Splita in nazaj potrebujete dva rezervoarja goriva, kar je pri trenutnih cenah goriva enako kot bi plačali dve nočitvi na morju. Jan iz Belgije je nad cenami goriv presenečen. "Pričakovali smo, da bo cenejše, predvsem gorivo. Cene so skoraj enako kot pri nas," je povedal. Cene pa prilagajajo tudi gostinci, restavracije tako že tiskajo nove cenike. Lastnik restavracije v Zadru pravi, da so stroški nakupa narasli za 70 odstotkov, zato mora, kdor hoče preživeti, dvigniti cene. "V svoji restavraciji sem cene dvignil za nekje 10 do 12 odstotkov," je pojasnil Stipe Knežević.