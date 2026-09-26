Zaradi vulkanskega pepela iz Etne ponovno moten letalski promet

Zaprtje letališča v Catanii je povzročilo znatne motnje za potnike na poti na Sicilijo. Več letov je bilo namreč preusmerjenih na letališči v Palermu in Comisu.

Vulkanska aktivnost je že avgusta povzročila večdnevno prekinitev letalskega prometa na letališču v Catanii. Tudi prejšnji teden je bilo letališče zaradi Etne zaprto dva dneva.

Etnina aktivnost v Italiji krepi politično razpravo o ranljivosti letališča v Catania. Italijanski minister za civilno zaščito Nello Musumeci je nedavno komentiral, da ni Etna tista, ki je na napačnem mestu, temveč da je problem lokacija letališča.

Musumeci je v preteklosti, ko je opravljal funkcijo predsednika province Catania, predlagal morebitno selitev letališča zahodno od trenutne lokacije, in sicer na območje med mestoma Catania in Enna.