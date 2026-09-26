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Zaradi vulkanskega pepela iz Etne ponovno moten letalski promet

Catania, 26. 09. 2026 14.07 pred 3 urami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Izbruh Etne

Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno štiri kilometre v višino pognal vulkan Etna, je zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet.

Zaprtje letališča v Catanii je povzročilo znatne motnje za potnike na poti na Sicilijo. Več letov je bilo namreč preusmerjenih na letališči v Palermu in Comisu.

Vulkanska aktivnost je že avgusta povzročila večdnevno prekinitev letalskega prometa na letališču v Catanii. Tudi prejšnji teden je bilo letališče zaradi Etne zaprto dva dneva.

Etnina aktivnost v Italiji krepi politično razpravo o ranljivosti letališča v Catania. Italijanski minister za civilno zaščito Nello Musumeci je nedavno komentiral, da ni Etna tista, ki je na napačnem mestu, temveč da je problem lokacija letališča.

Musumeci je v preteklosti, ko je opravljal funkcijo predsednika province Catania, predlagal morebitno selitev letališča zahodno od trenutne lokacije, in sicer na območje med mestoma Catania in Enna.

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etna izbruh vulkan letalski promet

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