Zaradi 'žaljenja predsednika Erdogana' aretirali mladega komika

"Mislim, da je Koran najboljša od štirih knjig; že to je drzna izjava v 600 letih. Poleg tega je to tudi zelo težko za avtorja; če se pojavi nova ideja, pač smola, rekli smo: 'To je zadnja knjiga ...'" Tako se glasi ena izmed njegovih izjav, ki je bila za oblasti precej sporna in s katero si je Goktas prislužil aretacijo. Ni povsem jasno, kateri del njegovega 90-minutnega stand-upa je predstavljal žaljenje turškega predsednika. Slednje je sicer kaznivo dejanje po 299. členu turškega kazenskega zakonika, piše Euronews.

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Je pa Goktas predsednika odkrito označil za "diktatorja, ki je končno v miru s svojimi željami". Policija naj bi prejela kar 185 prijav glede njegovega nastopa od ljudi, nezadovoljnih z "javnim žaljenjem verskih vrednot". Posnetek predstave je bil objavljen 24. junija, od takrat si ga je ogledalo skoraj devet milijonov ljudi. Goktas je v njem satirično obravnaval politične dogodke v Turčiji, norčeval se je iz skoraj vseh strani političnega spektra, vključno z Erdoganovim zaprtim tekmecem, istanbulskim županom Ekremom Imamoglujem, katerega aretacija lani je sprožila množične ulične proteste. Že pred aretacijo so bili kratki posnetki njegovih nastopov prepovedani iz razlogov "nacionalne varnosti in javnega reda". Goktas je nastopal v tujini, po koncu pa se je vrnil v Turčijo, vedoč, da bo slej ko prej aretiran.

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