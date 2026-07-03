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Zaradi 'žaljenja predsednika Erdogana' aretirali mladega komika

Istanbul, 03. 07. 2026 09.22 pred 59 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.V.
Deniz Göktaş

Turškega komika Deniza Goktasa so aretirali na letališču v Istanbulu zaradi stand-up nastopa, objavljenega na YouTubu. Sooča se z več obtožbami, med katerimi najbolj odmeva obtožba, da je "javno žalil verske vrednote in predsednika Recepa Tayyipa Erdogana".

"Mislim, da je Koran najboljša od štirih knjig; že to je drzna izjava v 600 letih. Poleg tega je to tudi zelo težko za avtorja; če se pojavi nova ideja, pač smola, rekli smo: 'To je zadnja knjiga ...'"

Tako se glasi ena izmed njegovih izjav, ki je bila za oblasti precej sporna in s katero si je Goktas prislužil aretacijo. Ni povsem jasno, kateri del njegovega 90-minutnega stand-upa je predstavljal žaljenje turškega predsednika. Slednje je sicer kaznivo dejanje po 299. členu turškega kazenskega zakonika, piše Euronews.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Je pa Goktas predsednika odkrito označil za "diktatorja, ki je končno v miru s svojimi željami". Policija naj bi prejela kar 185 prijav glede njegovega nastopa od ljudi, nezadovoljnih z "javnim žaljenjem verskih vrednot".

Posnetek predstave je bil objavljen 24. junija, od takrat si ga je ogledalo skoraj devet milijonov ljudi. Goktas je v njem satirično obravnaval politične dogodke v Turčiji, norčeval se je iz skoraj vseh strani političnega spektra, vključno z Erdoganovim zaprtim tekmecem, istanbulskim županom Ekremom Imamoglujem, katerega aretacija lani je sprožila množične ulične proteste.

Že pred aretacijo so bili kratki posnetki njegovih nastopov prepovedani iz razlogov "nacionalne varnosti in javnega reda". Goktas je nastopal v tujini, po koncu pa se je vrnil v Turčijo, vedoč, da bo slej ko prej aretiran.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do aretacije prihaja v času, ko turške oblasti širijo represijo nad vsemi, ki jih štejejo za kritične do turške islamsko-konservativne vlade ali njenih vrednot. Narašča tudi število preiskav proti glasbenikom, umetnikom, novinarjem in politikom.

Turški mediji poročajo, da je komik, rojen v Ankari, svojo stand-up kariero začel leta 2019 v istanbulskem comedy klubu TuzBiber. Od takrat je nastopal na prizoriščih po Evropi in ZDA.

deniz goktas turčija stand up aretacija oblasti

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Observatore kita
03. 07. 2026 10.11
Erdogan diktator
Odgovori
-1
1 2
miabi
03. 07. 2026 09.59
Bomo pri nas v Sloveniji zbrali podpise? In bo referendum (brez vmešavanja Izraela) uspel? Ali bomo imeli enake situacije?
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-3
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