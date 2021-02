Ker je ozmerjala svojo sostanovalko, Britanka zdaj ne more zapustiti Dubaja

31-letna Britanka, ki je od leta 2018 živela in delala v Združenih arabskih emiratih, se je pred kratkim želela vrniti v Veliko Britanijo, kjer je dobila novo službo. A zapletlo se je na letališču, kjer jo je pridržala lokalna policija.

Njena nekdanja sostanovalka v Dubaju je namreč Britanko prijavila policiji na podlagi zakona o kibernetskem kriminalu. Dekleti sta se oktobra lani v času karantene zaradi pandemije covida-19 skregali glede uporabe jedilne mize. Britanka je svojo ukrajinsko sostanovalko nato ozmerjala v sporočilu na družbenem omrežju WhatsApp.

Na policiji so Britanki pojasnili, da jo najverjetneje čaka denarna kazen ali kratka zaporna kazen. Po zaslišanju je priznala, da je svoji sostanovalki poslala jezno sporočilo, ki je vsebovalo kletvico. Zaplenili so ji potni list, njen telefon pa odpeljali na 'forenzično analizo'. Po plačilu varščine so jo izpustili na prostost, zdaj pa pri prijatelju čaka začetek sodnega postopka. Ker ji delovni vizum poteče 12. februarja, jo skrbi, da jo čaka še več kazni.