Zaradi žaljivih posnetkov mora Google nekdanjemu politiku plačati odškodnino

Tehnološki velikan Google in avstralski komik Jordan Shanks sta z objavo videoposnetkov na Youtubu avstralskemu politiku povzročila travme, je odločilo avstralsko sodišče. Zato mora zdaj Google Johnu Barilaru zaradi žaljivih in rasističnih videoposnetkov plačati skupno 666.000 evrov.

Sodnik avstralskega zveznega sodišča Stephen Rares je presodil, da Google ni upošteval svojih pravil, saj ni storil ničesar, da bi preprečil sovražni govor, spletno ustrahovanje in nadlegovanje nekdanjega podpredsednika vlade Novega Južnega Walesa Johna Barilara. Avstralski komik in politični komentator Jordan Shanks je namreč na svojem Youtube kanalu FriendlyJordies objavljal videoposnetke, v katerih si je privoščil omenjenega politika. Sodnik Rares je pritrdil Barilaru in presodil, da je ta zaradi kampanje neusmiljenega spletnega ustrahovanja travmatiziran. Google bo tako moral Barilaru plačati 666.000 evrov odškodnine zaradi rasističnih in žaljivih videoposnetkov, poroča The Guardian. Tehnološko podjetje in Shanks pa se bosta morda morala zagovarjati še zaradi nespoštovanja sodišča, saj je Shanks tudi med sodnim postopkom objavljal žaljive posnetke, uperjene proti Barilaru, Google pa jih ni umaknil. S tem pa sta po sodnikovih besedan izvajala neprimeren pritisk.

Politik zaradi posnetkov odstopil Barilaro je tožil Google, lastnika spletnega portala YouTube in Shanksa zaradi videoposnetkov z naslovom 'Bruz' in 'Secret Dictatorship', ki ju je FriendlyJordies objavil leta 2020. V njih je Shanks Barilara kritiziral zaradi gozdnih požarov v sezoni 2019-20 in ga med drugim obtožil korupcije. V posnetkih pa se je obregnil ob njegovo italijansko poreklo, saj ga je primerjal z Mariom iz video igre Super Mario in dejal, da ga "poganjajo špageti". Barilaro je na sodišču dokazoval, da imajo ti opisi rasistične podtone.

icon-expand John Barilaro bo prejel 666.000 evrov. FOTO: AP

Nekdanji poslanec je novembra 2021 na zveznem sodišču sklenil poravnavo s komikom, ki je obljubil, da se bo za svoje besede opravičil in videoposnetke uredil. A tega ni storil, pač pa je, kot je v sodbi navedel Rares, komik na YouTubu še naprej objavljal žaljive posnetke o Barilaru, med drugim ga je v njih obtožil, da je lagal neodvisni komisiji proti korupciji in naj bi celo prevaral svojo ženo. Sodnik je odločil, da je Shanks proti Barilaru izvajal neizprosno kampanjo spletnega ustrahovanja, zaradi katere je predčasno zapustil javno funkcijo.

Google spornih videoposnetkov ni želel odstraniti V svoji obsodbi je Rares izpostavil tudi, da sta videoposnetka, ki sta bila v središču tožbe in sta vsebovala zelo resne in lažnive trditve o Barilaru, imela več sto tisoč ogledov, s tem pa je Google zaslužil več tisoč dolarjev (več tisoč evrov). Po drugi strani pa je zaradi teh istih posnetkov Barilaro na družbenih omrežjih prejel na tisoče sovražnih in nekaj zelo zaskrbljujočih objav in sporočil, med drugim so grozili tudi njegovi hčerki. "Google je bil sestavni del tega odvratnega vedenja, saj je omogočil, objavil in ohranil te in podobne videoposnetke na YouTubu," je dejal Rares. "Parlament bi moral razmisliti o tem, ali lahko subjekti družbenih medijev objavljajo in omogočajo neomejeno sporočanje takšnega gradiva," je še poudaril v obsodbi.