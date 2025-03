Zamašena stranišča na letalu: namesto do cilja poleteli nazaj na izhodišče

Incident se je zgodil 5. marca na enem od letal družbe Air India. Po dobrih dveh urah leta je osebje opazilo, da so stranišča zamešena. Po pregledu so ugotovili, da na letalu, ki lahko sprejme 342 potnikov, ne morejo uporabljati kar osem od 12 stranišč.

Takrat se je letalo že nahajalo nad Grenlandijo, zaradi omejitev nočnega letenja na večini evropskih letališč, se je posadka odločila, da vrnejo v Chicago. Letalo je bilo v zraku deset ur.

Iz letalske družbe so naknadno pojasnili, da so po pregledu v straniških našli vrečke, krpe in oblačila, ki so bili splaknjeni in zataknjeni ob vodovodno napeljavo.