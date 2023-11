Zaradi zamude ustavil vlak: 'Državni promet ima za osebno luksuzno vozilo'

Italijanski minister za kmetijstvo Francesco Lollobrigida se je znašel v središču kritik, potem ko so lokalni mediji v sredo poročali, da je zaradi skoraj dvourne zamude ustavil hitri vlak, ga zapustil in nato svojo pot nadaljeval z avtomobilom. Opozicija ga je obtožila, da je vlak uporabil za svoje osebne potrebe in ga pozvala k odstopu.

"Storil bom vse, kar bo treba, v okviru mojih pristojnosti, da bi razjasnil situacijo. Prepričan sem, da sem deloval ne le v skladu z zakonom in pravili, ampak tudi v interesu države," je dejal italijanski minister za kmetijstvo Francesco Lollobrigida in pojasnil, da se mu je mudilo na dogodek v Caivanu. icon-expand Francesco Lollobrigida FOTO: Profimedia Zaradi skoraj dvourne zamude se je namreč italijanski minister odločil ustaviti hitri vlak, ga zapustiti in pot nadaljevati z avtomobilom, kar je poželo ostre kritike. Številni so Lollobrigado obtožili, da državni promet smatra za svoje osebno luksuzno vozilo, opozicija pa ga je pozvala k odstopu. A minister je zatrdil, da tega ne namerava storiti, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Dodal je, da se vlak, ki je potoval iz Rima v Neapelj, ni ustavil samo zaradi njega in da so imeli tudi drugi potniki priložnost izstopiti. Italijanski časnik Fatto Quotidiano je sicer poročal, da sta vlak poleg ministra Lollobrigide zapustila le še eden ali dva izmed njegovih uslužbencev. Ministrova skrajno desna stranka Bratje Italije je obtožbe opozicije označila za nesprejemljive. Pojasnili so, da je minister hitel na pomemben dogodek in ni povzročil nikakršne škode drugim potnikom. Tudi italijansko železniško podjetje Trenitalia je v sredo sporočilo, da nenačrtovan postanek ni povzročil dodatnih zamud ali stroškov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.