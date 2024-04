Zaradi zanikanja genocida sodišče v BiH potrdilo prvo obtožnico srbskemu skrajnežu

Obtožen je, da je lani v času obeleževanja obletnice genocida v Srebrenici "zavestno in namerno" opravičeval in odobraval genocid, v katerem so sile bosanskih Srbov v samo nekaj dneh od 11. julija 1995 ubile več kot 8000 Bošnjakov. Genocid je opravičeval kljub dejstvu, da sta ga v sodbah potrdila nekdanje Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) in Sodišče BiH.

Opravičeval ga je v govorih in s plakati, v katerih je poveličeval storilce genocida, zato je obtožen storitve kaznivega dejanja spodbujanja verskega, rasnega in nacionalnega sovraštva, razdora in nestrpnosti. Za to je predvidena kazen od treh mesecev do treh let zapora.