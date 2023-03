Zaradi železniške nesreče v Grčiji novi protesti in stavke: 'Zahtevamo resnico'

Zbrani na ulicah obeh največjih grških mest so protestirali proti slabemu stanju grških železnic, ki je po njihovem mnenju botrovalo čelnemu trčenju potniškega in tovornega vlaka. Nekateri protestniki so v policiste metali zažigalne steklenice, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ponoči so se razmere umirile. O protestih so v četrtek zvečer že drugi dan zapored poročali tudi iz mesta Larisa blizu kraja nesreče.