Zaradi želje po vodi splezala v vodnjak

Indijska ženska je zaradi pomanjkanja pitne vode, s katerim se že nekaj mesecev srečuje več pokrajin v državi, po kamniti steni vodnjaka splezala do njegovega dna, pri tem pa ni uporabila nobene vrvi ali drugih varnostnih pripomočkov, poroča BBC.

Zaradi suše, ki se v Indiji pojavi vsako poletje, je pomanjkanje vode na nekaterih območjih stalnica in prizadene več milijonov ljudi. Podobne izredne ukrepe za pridobitev pomembne življenjske tekočine tako sprejema vedno več prebivalcev. Že aprila letos je po spletu zaokrožil posnetek neke druge ženske, ki je do vode želela priti na enak način.

Čeprav vlada ogroženim območjem obljublja, da bo do leta 2024 zagotovila ustekleničeno vodo, jim prebivalci ne zaupajo, saj jim oblasti pozornost namenjajo samo v predvolilnem času, je povedala ena izmed krajank za novičarsko agencijo ANI. Sprejeli so celo odločitev, da se do izboljšanja situacije ne bodo udeležili volitev.

Ponavljajoče se suše ogrožajo tudi dve tretjini drugače zelo bogatih podtalnih območij, s katerimi država oskrbuje prebivalstvo prek celega sveta. Poročilo o vodnih virih iz leta 2019 je Indijo označil kot 13. najbolj vodno ogroženo državo na svetu.