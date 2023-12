Zaradi zrahljanega vijaka ukazali pregled Boeingovih letal 737 Max

"Težava, ugotovljena na določenem letalu, je bila odpravljena," so sporočili iz Boeinga. "Zaradi velike previdnosti operaterjem priporočamo, da pregledajo svoja letala 737 Max in nas obvestijo o morebitnih ugotovitvah. Obvestili smo FAA in naše stranke. Še naprej jih bomo obveščali o napredku." FAA pa je sporočila, da "pozorno spremlja ciljne inšpekcijske preglede letal Boeing 737 Max, da bi poiskala morebiten ohlapen vijak v krmilnem sistemu".

Boeing je priporočil, da se bodo pregledi – ki trajajo približno dve uri – opravili v naslednjih dveh tednih, poroča BBC. Vse težave, povezane z okvarjenim krmilom, bi verjetno ugotovili pri pregledu pred letom, saj posadke redno pregledujejo krmilni sistem pred letenjem. Anthony Brickhouse, strokovnjak za letalsko varnost na univerzi Embry-Riddle, je za Reuters dejal, da morajo letalske družbe to jemati resno. Vseeno je dejal, da prevelika zaskrbljenost ni potrebna.

Ameriški regulatorji so Boeingovim letalom 737 Max leta 2020 znova izdali dovoljenje za letenje, potem ko so bila ta v mirovanju 20 mesecev po vsem svetu zaradi dveh katastrofalnih nesreč v Etiopiji in Indoneziji, v katerih je umrlo 346 ljudi.