Zarif priznal, da so po sestrelitvi letala lagali in delno okrivil tudi ZDA

Incident z letalom pred enim tednom se je zgodil, ko so bile iranske oborožene sile v visoki pripravljenosti po raketnem napadu na oporišči v Iraku, v katerih so nameščeni ameriški vojaki. Napad je bil odgovor na ameriško likvidacijo vplivnega iranskega generala Kasema Solejmanija. Sprva so v Teheranu zatrjevali, da je šlo za nesrečo, ob kopičenju dokazov o sestrelitvi, pa so priznali, da so pomotoma sestrelili letalo.