Zaročenec Gabby Petito umrl zaradi strelne rane, ki si jo je zadal sam

Mesec dni potem, ko so floridski preiskovalci v parku v Wyomingu odkrili posmrtne ostanke Briana Laundrieja, je zdaj jasno, zakaj je umrl. Družinski odvetnik je sporočil, da se je ustrelil. Smrt njegove zaročenke, blogerke Gabby Petito, ki je bila umorjena, pa je še vedno predmet preiskave.

Brian Laundrie je bil še zadnje upanje za preiskovalce, ki se trudijo ugotoviti, kaj se je zgodilo z njegovo zaročenko Gabby Petito. Njeno truplo so konec septembra našli v oddaljenem delu Wyominga, mrliški oglednik je povedal, da je umrla zaradi posledic davljenja oz. zadušitve in dodal, da je njeno truplo v divjini ležalo tri do štiri tedne, preden so ga našli.

Brian se je z izleta vrnil sam in policiji ni prijavil, da je njegova zaročenka pogrešana. Dober mesec za tem se je tudi za njim izgubila vsaka sled. 20. oktobra pa so preiskovalci na območju floridskega parka v Wyomingu odkrili njegove posmrtne ostanke. Identifikacijo so opravili s pomočjo zobne kartoteke. Zdaj je odvetnik družine Steven Bertolino sporočil, da je Brian storil samomor. Ustrelil se je v glavo. "Chris in Roberta Laundrie sta bila obveščena, da je bil vzrok smrti strelna rana, ki pa si jo je zadal sam," je povedal za ABC News. "Še vedno žalujeta za svojim sinom in upata, da bo to obema družinama prineslo zaključek," je dodal. Čeprav preiskovalci smrti Petitove niso izrecno povezovali z njenim zaročencem, je vseeno dejstvo, da jo je Laundrie med zadnjimi videl živo. Družina Petito je sporočila, da je bila o okoliščinah, povezanih z Laundriejem, obveščena, ni pa podala uradne izjave, saj preiskava Gabbyine smrti še ni končana. FBI je Laundrieja sicer označil za pomembno osebo v preiskavi, ni pa ga uradno obtožil njenega umora.

icon-expand Brian Laundrie je najverjetneje umoril Gabby Petito, nato pa sodil še sebi. FOTO: Profimedia