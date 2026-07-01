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Zaroka 443 metrov nad New Yorkom: splezala na Empire State Building

New York, 01. 07. 2026 19.52 pred 41 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
Zastava nad Empire State Buildingom

"Ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir." Napis je na vrhu Empire State Buildinga zaplapolal zatem, ko je dvojica izvedla drzen podvig in splezala na vrh 443 metrov visoke stavbe. Kmalu zatem sta se spustila na manjšo ploščad, kjer je moški svoje dolgoletno dekle zaprosil za roko. Policija je oba pridržala.

Ljubezen v višavah ali le "kriminalna" ljubezen? Svet so preplavile fotografije Angele Nikolau in Ivana Beerkusa, ki sta se odločila, da se zamaskirana povzpneta na sam vrh 443 metrov visokega Empire State Buildinga ter tam razgrneta transparent s sporočilom: "Ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drzna ruska dvojica je po podvigu nekaj minut ostala na vrhu stolpnice, nato pa se spustila na manjšo ploščad. Tam je Beerkus pokleknil in svoje dolgoletno dekle zaprosil za roko. Na družbenem omrežju sta zaroko ovekovečila tudi s fotografijami visoko nad New Yorkom.

Za zdaj sicer še ni jasno, kako se je dvojica uspela povzpeti na to znamenitost Velikega jabolka, so pa policisti po podvigu oba pridržali.

Ruski par je na svojih družbenih omrežjih že pred tem objavljal fotografije svojih podvigov. Na več fotografijah pozirata na robu visokih stavb ali se poljubljata. S svojimi smrtonosnimi vzponi na nebotičnike po vsem svetu sta pridobila veliko množico sledilcev.

empire state building podvig aretacija new york zaroka

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zani10
01. 07. 2026 20.43
Hahaha smesna
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bibaleze
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