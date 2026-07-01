Zaroka 443 metrov nad New Yorkom: splezala na Empire State Building

Ljubezen v višavah ali le "kriminalna" ljubezen? Svet so preplavile fotografije Angele Nikolau in Ivana Beerkusa , ki sta se odločila, da se zamaskirana povzpneta na sam vrh 443 metrov visokega Empire State Buildinga ter tam razgrneta transparent s sporočilom: "Ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir."

Drzna ruska dvojica je po podvigu nekaj minut ostala na vrhu stolpnice, nato pa se spustila na manjšo ploščad. Tam je Beerkus pokleknil in svoje dolgoletno dekle zaprosil za roko. Na družbenem omrežju sta zaroko ovekovečila tudi s fotografijami visoko nad New Yorkom.

Za zdaj sicer še ni jasno, kako se je dvojica uspela povzpeti na to znamenitost Velikega jabolka, so pa policisti po podvigu oba pridržali.

Ruski par je na svojih družbenih omrežjih že pred tem objavljal fotografije svojih podvigov. Na več fotografijah pozirata na robu visokih stavb ali se poljubljata. S svojimi smrtonosnimi vzponi na nebotičnike po vsem svetu sta pridobila veliko množico sledilcev.