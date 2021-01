Demokracija ne obstaja več, vse je zarota

"Mi se borimo za svobodo! To je revolucija! Ukradli so nam volitve!" To so bili le nekateri kriki, ki smo jih lahko slišali na posnetkih, ki so jih v sredo v živo prenašali številni mediji. Gre za vrhunec Trumpove vladavine, ni pa bilo analitika, ki bi bil presenečen nad nemiri v sredo, čeprav jih je rahlo presenetil nasilen vstop v sam hram ameriške demokracije. Nepovabljeni "gostje" so nazadnje v Kapitol vstopili leta 1814 pod zastavo britanskega imperija ter ga požgali.

Ena največjih težav so bila družbena omrežja, ki so zavoljo denarja ustvarila ekonomske modele, s pomočjo katerih so dobili več tistega, kar so želeli – denar. Ljudem prikazujejo všečne vsebine in utrjujejo njihove poglede, nasprotnega pogleda pa je zanemarljivo malo. Nekdo, ki verjame, da je 5G kriv za vse, bo videl več somišljenikov in vsebin, ki to trdijo. S tem ljudje dobijo pogum, da si upajo nekaj narediti, resnica pa je manj pomembna.

Pri Facebooku, Twitterju, YouTubu in drugih omrežjih so šele pred kratkim priznali, da vlagajo premalo truda v to, da bi bili ljudje pravilno informirani. Pazljivo. Beseda pravilno je tukaj ključna, saj mora demokratično odločanje temeljiti na objektivnih in pravilnih informacijah. Ne na informacijah, ki jih proizvajajo politična mnenja, sploh pa ne tista, ki jih ustvarijo osebna. To bitko za priznavanje osebne pravice do kakršnega koli mnenja vidimo danes v naši največji bitki v tej epidemiji – prepričati ljudi, da se bodo cepili. Kljub zatrjevanju in dokazovanju znanstvenikov velik odstotek ljudi verjame, da so cepiva nevarna, in se ne želi cepiti. "To je moje mnenje," pa je tako pogost in nezmotljiv izraz, da gre velikokrat za boj z mlini na veter.

Te informacije niso dobili od znanstvenikov in iz študij, ampak so v Sloveniji glavno gonilo lažnih novic Facebook in spletne strani, ki temeljijo na politični propagandi. Kar reče stranka ali pa skupina alternativcev, je priznano kot edina objektivna resnica in pravica – če reče to posameznik, ki uživa kultne lastnosti, toliko boljše. In ravno to je bila zelo premišljena taktika, ki jo je ustvaril in gradil Donald Trump zadnjih osem let, zadnja štiri leta pa mu je moč institucije, ki jo je zaničeval, dala tudi orodja za normalizacijo takšnega razmišljanja.