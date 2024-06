Zaščita žrtev: EU s prvo zakonodajo o preprečevanju nasilja nad ženskami

Cilj direktive je zagotoviti temeljne pravice do enake obravnave in nediskriminacije med spoloma, in sicer s kriminalizacijo različnih oblik nasilja nad ženskami po vsej EU, tudi na spletu, ter krepitvijo dostopa žrtev do pravnega varstva, zaščite in podpore.

Nova pravila med drugim prepovedujejo in sankcionirajo pohabljanje ženskih spolnih organov, prisilne poroke in najbolj razširjene oblike kibernetskega nasilja, kot je deljenje intimnih slik brez privolitve, vključno z globokimi ponaredki, ter kibernetskim zalezovanjem in nadlegovanjem.