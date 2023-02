Zase želi večno mladost, zaročenko pa je zapustil, ko je zbolela za rakom

Čeprav lahko nekateri ukrepi, vključno z zdravo prehrano in redno vadbo, upočasnijo proces staranja, so strokovnjaki sicer skeptični do predpostavke, da lahko kombinacija posegov, ki jih vključuje Johnsonov program, resnično prepreči staranje.

Režim vključuje koktajl do 100 prehranskih dopolnil, vsakodnevno vadbo, mešanico eksperimentalnih terapij in skupino 30 medicinskih strokovnjakov, ki pozorno spremljajo njegov napredek in izvajajo preiskave, kot so redne kolonoskopije.

Glede na tožbo, vloženo v Los Angelesu, je ustvarjalka vsebine Taryn Southern zatrdila, da je Johnson obsedeno nadzoroval vse vidike njenega osebnega in poklicnega življenja. Par je bil skupaj med letoma 2016 in 2019.

Johnson in Southernova sta se spoznala leta 2016, po štirih mesecih sta že živela skupaj. V prvih dneh njunega razmerja naj bi jo Johnson odpeljal na srečanje s svojim wellness gurujem, da bi ji poskušal pomagati živeti "večno", prav tako naj bi ji ustno obljubil, da jo bo doživljenjsko finančno podpiral.

Southernova trdi, da je podpisala pogodbo o delu za Johnsonovo podjetje Kernel in pomagala pri razvoju ter trženju njegove osebne znamke, pri dokumentarcu o možganih, marketinških prizadevanjih za njegovo otroško knjigo in nasvetih o več tveganih naložbah.

Do leta 2018 je bil par zaročen. Ker je Southernova vse več delala za Johnsona, je opustila druge projekte, saj se je Johnson zaobljubil, da jo bo podpiral. Njeni odvetniki medtem v tožbi, ki je bila sicer vložena že 2021, a še čaka epilog, trdijo, da je bil vse to del načrta, da bi bila finančno odvisna od njega.

"Prevare, izkoriščanje telesnih, čustvenih šibkosti in finančne odvisnosti gospe Southern ter ustvarjanje zmede in strahu z grožnjami s pravnim postopkom, so bile glavne značilnosti Johnsonovega odnosa do gospe Southern," trdijo odvetniki.

Johnson naj bi od nje zahteval, da z njim deli celoten seznam svojih preteklih spolnih partnerjev in opiše spolna dejanja, ki so se zgodila, prav tako naj bi jo serijsko varal tako z njenimi znankami kot dekleti iz aplikacij, kot je Sugar Daddy. "Postal je obseden s svojimi spolnimi podvigi in poročanjem podrobnosti gospe Southern pod krinko radikalne transparentnosti in poštenosti," dodajajo odvetniki.

Potem pa je Southernova izvedela za diagnozo raka na dojki in je potrebovala kemoterapijo. Takrat naj bi od nje zahteval, naj se še med zdravljenjem izseli iz doma, ki sta si ga delila tri leta. Očital naj bi ji, da je postala slab posel in negativna naložba. Ob tem naj bi še zahteval, da podrobnosti razhoda ne omenja drugim.

Johnsonovi odvetniki so zanikali trditve in v svojih vlogah navedli, da ga je Southernova skušala izsiljevati. Sodnik naj bi o primeru odločal maja.