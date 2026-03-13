Beg iz nemirne regije: skoraj 130 tisočakov za zasebni čarter

Vojna na Bližnjem vzhodu je povzročila motnje v letalskem prometu, komercialni poleti pa so močno omejeni zaradi nenehnih raketnih napadov. Ker so redne letalske linije nezanesljive, se je povpraševanje po zasebnih letalih znatno povečalo, je za CNN pojasnil John Matthews, ustanovitelj zasebnega letalskega prevoznika AirX.

"Opažamo povpraševanje ultra premožnih družin, multinacionalk, ki selijo svoje višje, vodstvene kadre, in večjih skupin, kot so denimo športne ekipe," pravi Matthews.

Bernardus Vorster, izvršni direktor zasebnega čarterskega podjetja SHY Aviation, je medtem za CNN pojasnil, da na običajen dan iz Maskata, Dubaja in Rijada vzleti med 10 in 15 zasebnih letal, prejšnji teden pa se je ta številka povečala na 98.

Večje povpraševanje, omejeno število razpoložljivih letal in višji stroški zavarovanja so prispevali k višjim cenam od običajnih, poleg tega pa se letala v večini primerov v regijo vračajo prazna, kar pomeni, da morajo stranke plačati za obe poti, je dodal Vorster.

Izpostavil je primer skupine 12 ljudi, ki je skupaj s psom letela iz Maskata v Istanbul. Za peturni let z zasebnim letalom so odšteli 145.000 dolarjev (okoli 126.000 evrov), isti polet v običajnih razmerah pred konfliktom pa bi stal približno 60.000 dolarjev (52.000 evrov).