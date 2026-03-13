Naslovnica
Tujina

Beg iz nemirne regije: skoraj 130 tisočakov za zasebni čarter

13. 03. 2026 06.00

Avtor:
M.S.
Zasebno letalo

Povpraševanje po zasebnih čarterskih poletih z Bližnjega vzhoda se je od začetka ameriško-izraelskega konflikta z Iranom močno povečalo. Tisti, ki si to lahko privoščijo, so pripravljeni za odhod iz nemirne regije plačati astronomske zneske. Če bi zasebni, peturni polet do Istanbula v normalnih razmerah stal okoli 50 tisočakov, se je zdaj podražil za približno 142 odstotkov.

Vojna na Bližnjem vzhodu je povzročila motnje v letalskem prometu, komercialni poleti pa so močno omejeni zaradi nenehnih raketnih napadov. Ker so redne letalske linije nezanesljive, se je povpraševanje po zasebnih letalih znatno povečalo, je za CNN pojasnil John Matthews, ustanovitelj zasebnega letalskega prevoznika AirX.

"Opažamo povpraševanje ultra premožnih družin, multinacionalk, ki selijo svoje višje, vodstvene kadre, in večjih skupin, kot so denimo športne ekipe," pravi Matthews.

Bernardus Vorster, izvršni direktor zasebnega čarterskega podjetja SHY Aviation, je medtem za CNN pojasnil, da na običajen dan iz Maskata, Dubaja in Rijada vzleti med 10 in 15 zasebnih letal, prejšnji teden pa se je ta številka povečala na 98.

Večje povpraševanje, omejeno število razpoložljivih letal in višji stroški zavarovanja so prispevali k višjim cenam od običajnih, poleg tega pa se letala v večini primerov v regijo vračajo prazna, kar pomeni, da morajo stranke plačati za obe poti, je dodal Vorster.

Izpostavil je primer skupine 12 ljudi, ki je skupaj s psom letela iz Maskata v Istanbul. Za peturni let z zasebnim letalom so odšteli 145.000 dolarjev (okoli 126.000 evrov), isti polet v običajnih razmerah pred konfliktom pa bi stal približno 60.000 dolarjev (52.000 evrov).

Leti z dubajskega letališča zaradi napadov z droni še vedno potekajo v omejenem obsegu.
Leti z dubajskega letališča zaradi napadov z droni še vedno potekajo v omejenem obsegu.
FOTO: Profimedia

Premožni posamezniki, ki želijo zapustiti nemirno regijo, najraje potujejo v Istanbul ali pa v Atene oziroma Mumbaj, je še razkril Vorster.

Zasebni čarterski poleti sicer ne morejo nadomestiti komercialnih, lahko pa zagotovijo nadzorovano mobilnost za skupine, ki potrebujejo hiter umik, doda Matthews in navede podatek, da je njegovo podjetje prejšnji teden zagotovilo čarterski polet s 100-sedežnim letalom za milijon evrov.

Zaradi nadaljevanja konflikta, ki se je začel 28. februarja, poskuša Bližnji vzhod zapustiti več deset tisoč ljudi, države pa te dni organizirajo repatriacijske polete. Katarski zračni prostor je še vedno zaprt, z dubajskega letališča pa leti omejeno število letal.

Ameriško zunanje ministrstvo je v ponedeljek sporočilo, da je organiziralo več kot dva ducata čarterskih poletov in evakuiralo na tisoče Američanov, še poroča CNN.

