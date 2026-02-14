Zasebni otok v Walesu na prodaj za približno 400.000 evrov

Ob obali estuarija Dwyryd, v neposredni bližini Portmeiriona, je naprodaj zasebni otok Ynys Gifftan. Gre za približno 68.796 kvadratnih metrov velik plimski otok, ki je s celino povezan le ob nizki plimi, sicer pa dostopen zgolj s čolnom. Na njem po poročanju BBC stoji kamnita viktorijanska kmetija, ki je bila naseljena do sedemdesetih let prejšnjega stoletja, danes pa potrebuje temeljito obnovo.

Prodajna cena znaša približno 350.000 funtov (okoli 401.922 evrov). Po navedbah nepremičninske agencije Carter Jonas gre za zelo redek in drugačen tip nepremičnine, ki je že pritegnil precej zanimanja. Ogledi bodo potekali v spremstvu, saj dostop, teren in hitro spreminjajoče se plimske razmere predstavljajo varnostno tveganje.