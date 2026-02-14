Naslovnica
Tujina

Zasebni otok v Walesu na prodaj za približno 400.000 evrov

Ynys Gifftan, 14. 02. 2026 20.11 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Ynys Gifftan

Na območju severnega Walesa se prodaja plimski otok z bogato zgodovino, razgledno lego in velikim razvojnim potencialom, hkrati pa tudi z izzivi, ki jih prinaša življenje, odvisno od plime in oseke.

Ob obali estuarija Dwyryd, v neposredni bližini Portmeiriona, je naprodaj zasebni otok Ynys Gifftan. Gre za približno 68.796 kvadratnih metrov velik plimski otok, ki je s celino povezan le ob nizki plimi, sicer pa dostopen zgolj s čolnom. Na njem po poročanju BBC stoji kamnita viktorijanska kmetija, ki je bila naseljena do sedemdesetih let prejšnjega stoletja, danes pa potrebuje temeljito obnovo.

Prodajna cena znaša približno 350.000 funtov (okoli 401.922 evrov). Po navedbah nepremičninske agencije Carter Jonas gre za zelo redek in drugačen tip nepremičnine, ki je že pritegnil precej zanimanja. Ogledi bodo potekali v spremstvu, saj dostop, teren in hitro spreminjajoče se plimske razmere predstavljajo varnostno tveganje.

Ynys Gifftan
Ynys Gifftan
FOTO: Shutterstock

Peš dostop do otoka je mogoč le nekaj ur okoli nizke plime, pot pa otežujejo peščeni nanosi in dva rečna kanala, ki ju je ob previsoki vodi treba obrniti in se vrniti. Prav ti pogoji otoku dajejo poseben značaj in občutek popolne odmaknjenosti od vsakdanjega sveta.

Otok so v preteklosti uporabljali tudi za pašo ovac, danes pa je del zemljišča zaraščen in bi potreboval ponovno urejanje, navaja BBC. Kljub temu ponuja izjemne razglede na obalo in gore narodnega parka Eryri ter veliko zasebnosti.

plimski otok Severni Wales Ynys Gifftan
