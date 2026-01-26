Naslovnica
Tujina
Zgodba se razvija

Razbitine v snegu: zasebno letalo strmoglavilo med vzletom

26. 01. 2026 08.39

Avtor:
T.H.
Razbitine letala po nesreči v Mainu

V ameriški zvezni državi Maine je med vzletom strmoglavilo zasebno letalo z osmimi ljudmi na krovu, je sporočila zvezna uprava za letalstvo (FAA). Reševalci so na kraju dogodka, usoda potnikov in posadke uradno še ni znana. Prav tako še ni znan vzrok nesreče, območje je sicer pred tem zajela močna nevihta s sneženjem.

V nedeljo zvečer je na mednarodnem letališču Bangor v Mainu med vzletom strmoglavilo zasebno letalo, je sporočila ameriška zvezna uprava za letalstvo, ki je potrdila, da je bilo na krovu osem ljudi. O njihovem stanju uradnih informacij še ni. FAA in Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) sta na kraju nesreče, preiskava poteka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letalo Bombardier Challenger 600 je strmoglavilo okoli 19.45. Kot navaja Fox 26, je bilo letalo registrirano na podjetje s sedežem v Houstonu v Teksasu, odkoder je popoldne tudi priletelo v Maine, nesreča pa se je zgodila ob ponovnem večernem vzletu.

Kraj letalske nesreče v Mainu
Kraj letalske nesreče v Mainu
FOTO: AP

Do nesreče je prišlo v času, ko se je Nova Anglija, regija na severovzhodu ZDA, spopadala z močnim zimskim neurjem, poroča CBS. Tudi v Bangorju je v nedeljo, tako kot v mnogih drugih delih države, vztrajno snežilo.

V uradni izjavi upravljalca letališča je navedeno, da so na kraju dogodka reševalne ekipe, letališče pa je zaprto po tem, kar so opisali kot incident, v katerega je bilo vpleteno eno letalo, ki je vzletalo z letališča. Sledila je odpoved vseh letov, ljudi pa so pozvali, naj se izogibajo območju.

bibaleze
