Razbitine v snegu: zasebno letalo strmoglavilo med vzletom

V nedeljo zvečer je na mednarodnem letališču Bangor v Mainu med vzletom strmoglavilo zasebno letalo, je sporočila ameriška zvezna uprava za letalstvo, ki je potrdila, da je bilo na krovu osem ljudi. O njihovem stanju uradnih informacij še ni. FAA in Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) sta na kraju nesreče, preiskava poteka.

Letalo Bombardier Challenger 600 je strmoglavilo okoli 19.45. Kot navaja Fox 26 , je bilo letalo registrirano na podjetje s sedežem v Houstonu v Teksasu, odkoder je popoldne tudi priletelo v Maine, nesreča pa se je zgodila ob ponovnem večernem vzletu.

Do nesreče je prišlo v času, ko se je Nova Anglija, regija na severovzhodu ZDA, spopadala z močnim zimskim neurjem, poroča CBS. Tudi v Bangorju je v nedeljo, tako kot v mnogih drugih delih države, vztrajno snežilo.

V uradni izjavi upravljalca letališča je navedeno, da so na kraju dogodka reševalne ekipe, letališče pa je zaprto po tem, kar so opisali kot incident, v katerega je bilo vpleteno eno letalo, ki je vzletalo z letališča. Sledila je odpoved vseh letov, ljudi pa so pozvali, naj se izogibajo območju.