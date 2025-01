Zasedli njegov hotel, zdaj zahtevajo 300 tisočakov, da se izselijo

Eden od skvoterjev namreč trdi, da jim je apartma v najem oddal moški z imenom Dimitri in jim obljubil, da jim bo prinesel pogodbo, a se nikoli ni vrnil. Za nastanitev naj bi mu plačal 950 evrov. Miquel je, da bi jih prisilil k izselitvi, zamenjal ključavnice na stanovanjih, skvoterji pa so ga prijavili policiji zaradi nadlegovanja. Proti njemu so vložili pet ovadb. Po besedah lastnika od njega zdaj zahtevajo 300.000 evrov za izselitev, poroča Antena 3.

"Ko sem prišel s policisti, so mi odprli vrata. Ven je prišel moški in mi dejal: "Tukaj sem". Povedal sem mu, da je to nemogoče, ker je hotel zaprt. V rokah je imel telefon, s katerim je snemal in kričal, da ima pravice," razlaga lastnik Miquel .

Minulo nedeljo je v apartmajski kompleks v kraju Cala Bona vstopila skupina približno 20 ljudi in se nastanila v več stanovanjih. Zaradi zimske sezone objekt trenutno ne deluje oz. ne sprejema turistov, zato tam tudi ni zaposlenih. Do srede jih je večina po ukrepanju lastnika objekt že zapustila, štirje pa se ne želijo izseliti, poroča španska televizija Antena 3.

Skvoterji so se prav tako pritožili, da jim je lastnik objekta prekinil oskrbo z elektriko in vodo, kar pa lastnik zanika in trdi, da oskrbe ni, ker je hotelski kompleks zaprt. Znova ga je nameraval odpreti aprila ali maja ob začetku sezone.

Osebe, ki še ostajajo v kompleksu, trdijo, da jih pred prisilno izselitvijo ščiti zakon. O sporu bo zdaj odločalo sodišče.

Primer je sicer znova postavil v ospredje razprave o španski zakonodaji in težavah, s katerimi se soočajo lastniki nepremičnin. Po španskem kazenskem zakoniku uzurpacija prazne hiše ali stanovanja namreč ni enaka vlomu. Čeprav gre za kaznivo dejanje, je postopek deložacije počasnejši, saj zahteva posredovanje sodišča.

Družine zasedle luksuzna stanovanja

S podobnim primerom kot na Majorki se soočajo tudi v Madridu. Skoraj 30 stanovanj v novem luksuznem stanovanjskem objektu v okrožju Carabanchel je zasedlo več perujskih družin, ki naj bi prevarantom plačali med 2000 in 2500 evrov za stanovanja.

Kljub poskusom investitorja, da bi izselil stanovalce, je družinam uspelo vzpostaviti sistem notranjega nadzora, ki celo vključuje lastnega vratarja, ki jim omogoča dostop do stanovanj. Čeprav nimajo ogrevanja in tople vode, imajo na voljo elektriko in hladno vodo, kar jim omogoča, da ostanejo v domovih.

Župan Madrida je opozoril, da trenutni predpisi ne dopuščajo prisilne izselitve po hitrem postopku. Kot ocenjuje, bi morala zakonodaja omogočiti izselitve v roku največ 48 ur. Zadeva je pripeljala do napetosti med dejanskimi kupci stanovanj, ki zahtevajo takojšnjo vzpostavitev miru, in skvoterskimi družinami, ki trdijo, da so bile žrtve prevare.