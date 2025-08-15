Britanska policija nad cestne dirkače: zasegli tudi dva vijoličasta lamborghinija

'Superavtomobile', od katerih je veliko neregistriranih, so britanski organi pregona zasegli v sklopu operacije minuli konec tedna v osrednjem in zahodnem delu Londona.

Lastniki luksuznih športnih 'superavtomobilov' so postali tarče britanskih preiskovalcev, po tem ko so oblasti prejele več prijav glede cestnega dirkanja po londonskih ulicah. Prebivalci, pa tudi turisti so opozarjali na nevarno vožnjo, ki so ji bili priča po Hyde Parku, Kensingtonu in Chelseaju.

Metropolitanska policija in britanski Urad za zavarovanje motornih vozil (Motor Insurers' Bureau – MIB) sta združila moči in v skupni operaciji minuli konec tedna zasegla 72 prestižnih vozil, v vrednosti skoraj sedem milijonov britanskih funtov (preračunano 8,12 milijona evrov). Med njimi modrega ferrarija, črnega mercedesa SUV, pa tudi dva posebej izdelana, a neregistrirana vijolična lamborghinija, ki ju je lastnik s seboj pripeljal na dopust v Združeno kraljestvo.

Še enega lastnika lusuznega avtomobila so ujeli le dve uri po prihodu v državo. Vsega skupaj mu je s svojim prestižnim jeklenim konjičkom tako uspelo le kakšnih 15 minut vožnje, preden so mu ga zasegli, piše britanski spletni portal Metro.