Britanska policija nad cestne dirkače: zasegli tudi dva vijoličasta lamborghinija

Lastniki luksuznih športnih 'superavtomobilov' so postali tarče britanskih preiskovalcev, po tem ko so oblasti prejele več prijav glede cestnega dirkanja po londonskih ulicah. Prebivalci, pa tudi turisti so opozarjali na nevarno vožnjo, ki so ji bili priča po Hyde Parku, Kensingtonu in Chelseaju.
Metropolitanska policija in britanski Urad za zavarovanje motornih vozil (Motor Insurers' Bureau – MIB) sta združila moči in v skupni operaciji minuli konec tedna zasegla 72 prestižnih vozil, v vrednosti skoraj sedem milijonov britanskih funtov (preračunano 8,12 milijona evrov). Med njimi modrega ferrarija, črnega mercedesa SUV, pa tudi dva posebej izdelana, a neregistrirana vijolična lamborghinija, ki ju je lastnik s seboj pripeljal na dopust v Združeno kraljestvo.
Še enega lastnika lusuznega avtomobila so ujeli le dve uri po prihodu v državo. Vsega skupaj mu je s svojim prestižnim jeklenim konjičkom tako uspelo le kakšnih 15 minut vožnje, preden so mu ga zasegli, piše britanski spletni portal Metro.
- FOTO: Profimeda
"Metropolitanska policija je zavezana boju proti takšnemu vedenju," je ob tem dejal načelnik metropolitanske policije James Deller. Po njegovih besedah je bila operacija odgovor na zaskrbljenost domačinov glede nevarnega divjanja po obljudenih mestih v osrednjem in zahodnem Londonu.
Nekateri lastniki so imeli zavarovanja urejena v svojih matičnih državah, ne pa tudi ustreznih dokumentov za vožnjo po britanskih cestah. Prejeli so več kazni tudi zaradi drugih kršitev, vključno z vožnjo brez vozniškega dovoljenja, uporabo mobilnega telefona med vožnjo, neuporabo varnostnega pasu in upravljanjem vozila v nevarnem stanju. Za nekatera vozila prav tako niso imeli potrdil o opravljenem tehničnem pregledu, ali pa so bila na avtomobilu – v nasprotju z zakonom – zatemnjena stekla.
Poleg prometnih prekrškov so za mnoge lastnike že predhodno bile izdane tudi tiralice v zvezi z drugimi kaznivimi dejanji – v povezavi z drogami, krajo avtomobilov, kršitvami migracijskih predpisov ter uporabo ponarejenih zavarovalnih polic. Britanske oblasti so avtomobile izsledile s pomočjo zavarovalniških baz podatkov in kamer za samodejno prepoznavanje registrskih tablic.
