Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Britanska policija nad cestne dirkače: zasegli tudi dva vijoličasta lamborghinija

London, 15. 08. 2025 13.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
29

Britanski organi pregona so stopili na prste več cestnim dirkačem, ki so s svojimi prestižnimi športnimi avtomobili divjali po ulicah Londona. Na 'teror' na cestah, ki ga zganjajo, so jih opozorili domačini, pa tudi turisti. Zasegli so kar 72 luksuznih 'superavtomobilov', v skupni vrednosti sedem milijonov britanskih funtov. Eden od lastnikov je ostal tudi brez dveh vijoličastih lamborghinijev.

'Superavtomobile', od katerih je veliko neregistriranih, so britanski organi pregona zasegli v sklopu operacije minuli konec tedna v osrednjem in zahodnem delu Londona.
'Superavtomobile', od katerih je veliko neregistriranih, so britanski organi pregona zasegli v sklopu operacije minuli konec tedna v osrednjem in zahodnem delu Londona. FOTO: Profimeda

Lastniki luksuznih športnih 'superavtomobilov' so postali tarče britanskih preiskovalcev, po tem ko so oblasti prejele več prijav glede cestnega dirkanja po londonskih ulicah. Prebivalci, pa tudi turisti so opozarjali na nevarno vožnjo, ki so ji bili priča po Hyde Parku, Kensingtonu in Chelseaju.

Metropolitanska policija in britanski Urad za zavarovanje motornih vozil (Motor Insurers' Bureau – MIB) sta združila moči in v skupni operaciji minuli konec tedna zasegla 72 prestižnih vozil, v vrednosti skoraj sedem milijonov britanskih funtov (preračunano 8,12 milijona evrov). Med njimi modrega ferrarija, črnega mercedesa SUV, pa tudi dva posebej izdelana, a neregistrirana vijolična lamborghinija, ki ju je lastnik s seboj pripeljal na dopust v Združeno kraljestvo.

Še enega lastnika lusuznega avtomobila so ujeli le dve uri po prihodu v državo. Vsega skupaj mu je s svojim prestižnim jeklenim konjičkom tako uspelo le kakšnih 15 minut vožnje, preden so mu ga zasegli, piše britanski spletni portal Metro.

"Metropolitanska policija je zavezana boju proti takšnemu vedenju," je ob tem dejal načelnik metropolitanske policije James Deller. Po njegovih besedah je bila operacija odgovor na zaskrbljenost domačinov glede nevarnega divjanja po obljudenih mestih v osrednjem in zahodnem Londonu.

Zaseženi luksuzni avtomobili
Zaseženi luksuzni avtomobili FOTO: Profimeda

Nekateri lastniki so imeli zavarovanja urejena v svojih matičnih državah, ne pa tudi ustreznih dokumentov za vožnjo po britanskih cestah. Prejeli so več kazni tudi zaradi drugih kršitev, vključno z vožnjo brez vozniškega dovoljenja, uporabo mobilnega telefona med vožnjo, neuporabo varnostnega pasu in upravljanjem vozila v nevarnem stanju. Za nekatera vozila prav tako niso imeli potrdil o opravljenem tehničnem pregledu, ali pa so bila na avtomobilu – v nasprotju z zakonom – zatemnjena stekla.

Poleg prometnih prekrškov so za mnoge lastnike že predhodno bile izdane tudi tiralice v zvezi z drugimi kaznivimi dejanji – v povezavi z drogami, krajo avtomobilov, kršitvami migracijskih predpisov ter uporabo ponarejenih zavarovalnih polic. Britanske oblasti so avtomobile izsledile s pomočjo zavarovalniških baz podatkov in kamer za samodejno prepoznavanje registrskih tablic.

zaseg luksuzni avtomobili športni avtomobili Velika Britanija policija lamborghini
Naslednji članek

Na Braču udarila strela in zanetila požar, vročina vztraja

SORODNI ČLANKI

Pomurski policisti zasegli avto v vrednosti 70.000 evrov

Na Dragonji 22-letniku zasegli lamborghinija

VIDEO: Londonska policija zasegla lamborghinija katarskega princa

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Infiltrator
15. 08. 2025 14.55
+1
Prepotetnim balkanosom v bmwjih ,audijih tudi tako bi morali v Sloveniji ukrepat ....
ODGOVORI
2 1
klop12
15. 08. 2025 14.23
+4
V Sloveniji nej se sam zgledujejo,ker kazni po 300eur so joke
ODGOVORI
4 0
čevapgpt
15. 08. 2025 14.19
+5
Sprešat al pa zmlet.
ODGOVORI
7 2
EU Dig. Cenzura
15. 08. 2025 14.43
-8
Naj tebi vzamejo pa zmeljejo, pa da te vidim potem!
ODGOVORI
0 8
cool_B
15. 08. 2025 14.17
+9
Pravilno.
ODGOVORI
9 0
Ročak
15. 08. 2025 14.17
+8
Tudi v centru Ljubljane razni mladci pogosto kurijo gume, policaji raje pogledajo stran.
ODGOVORI
9 1
EU Dig. Cenzura
15. 08. 2025 14.10
-13
Legalna kraja naroda. To je protizakonito da ti vzamejo. Lahko ti samo prepovedo voznjo!
ODGOVORI
3 16
NiGenocid
15. 08. 2025 14.11
+9
Ni,ker je tak zakon.
ODGOVORI
12 3
EU Dig. Cenzura
15. 08. 2025 14.12
-10
Ne zakon ne pise da te lahko drzava okrade! Me zanima kako boste tisti ki dajte minuse tukaj, jokali ko bi vam kaj vzeli! Tarat bi bi bila uzbuna in krivica ane
ODGOVORI
2 12
EU Dig. Cenzura
15. 08. 2025 14.15
-7
Zamon je zato tak da lahko kradejo narod legalno!
ODGOVORI
1 8
NiGenocid
15. 08. 2025 14.16
+5
:))) Jasno pise, da ce naredis dolocen prekrske ti vzamejo avto. Spostuj predpise in ti ga ne bo nobeden vzel. Bo slo? Tako je tudi v Franciji,Italiji,it.
ODGOVORI
7 2
EU Dig. Cenzura
15. 08. 2025 14.31
-4
Seveda kraja naroda! OVCE pa to podpirate! Nic cudnega da je tako kot je
ODGOVORI
2 6
NiGenocid
15. 08. 2025 14.38
+3
:)))))) Torej bi ti zelel druzbo brez zakonov, brez kazni,itd. :))))))))))))))
ODGOVORI
3 0
EU Dig. Cenzura
15. 08. 2025 14.43
-3
ne lahko ti dajo prepoved ali kazen, ne morejo ti vzet tvoje lastnine!
ODGOVORI
0 3
NiGenocid
15. 08. 2025 14.45
+2
:)) Kdo je to odlocil? Ti? :)))))
ODGOVORI
2 0
Vojko Kos
15. 08. 2025 14.59
+1
Če se boš držal zakonov, ti nihče ne bo nič vzel!! Divjakom pa naj kar vse pobetejo!!!!
ODGOVORI
1 0
Vojko Kos
15. 08. 2025 15.00
Vsi vemo kako nekateri upoštevate prepovedi in kazni! 😡😡😡 POBRATI!
ODGOVORI
0 0
zurc
15. 08. 2025 15.11
prav je tako ,če že ne zarad tako osovraženih zakonov pa zaradi ostalih udeležencev v prometu ,tudi sam rad pritisnem na plin pa sem si raje kupil avto ki ne gre več kot 160 .Ko si starejši se pač začneš zavedat kaj se vse lahko zgodi
ODGOVORI
0 0
Ricinus
15. 08. 2025 14.05
+9
Sedaj pa reciklirat in iz njih naredit korita za rože 💐
ODGOVORI
9 0
mario7
15. 08. 2025 14.00
-9
Zaplembe vozil po sistemu jaht Ruskih bogatašev. Temu se reče kraja.
ODGOVORI
5 14
FineFine
15. 08. 2025 14.01
+10
Ne jamrat. Dejanja imajo posledice. Razen enih vas tistih, ki mislite, da ste nad posledicami.
ODGOVORI
11 1
EU Dig. Cenzura
15. 08. 2025 14.10
-8
posledica je lahko prepoved ne odvzem! Odvzem je protizakonita odrujitev kar je po domaca kraja!
ODGOVORI
3 11
NiGenocid
15. 08. 2025 14.29
+0
NI res. Tak je zakon!
ODGOVORI
1 1
zurc
15. 08. 2025 15.13
kar se tiče jaht imaš pa popolnoma prav ,kaj so krivi lastniki plovil za dejanja njihovega predsednika,to bomo evropski davkoplačevalci 10x poplačali kar se tiče odškodnin
ODGOVORI
0 0
USAisGreat
15. 08. 2025 13.58
+9
Po Balkansko je Lamborđini!
ODGOVORI
9 0
Jani.
15. 08. 2025 13.55
+10
Preseratorji
ODGOVORI
11 1
DEJGALEJGA
15. 08. 2025 13.51
-13
Se mal pa zacnejo zasegati hise in stanovanja ce bo kdo preglasno muzko poslusal..
ODGOVORI
3 16
hitri33
15. 08. 2025 13.56
+11
Upoštevaj prometna pravila!
ODGOVORI
13 2
oježeš
15. 08. 2025 14.26
+1
Ko boš enkrat invalid zaradi takih voznikov, boš šele spremenil svoje razmišljanje in se spraševal zakaj si bil nekoč proti zaplembam vozil takim lastnikom, ki ji ni nihče mar, le da se oni lahko izživljajo. Še nisem videl, da bi kdo na izpitni vožnji dirkal ali vozil nad omejitvami.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089