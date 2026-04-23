Tujina

Posnetek iranskega zasega: zamaskiranci po lestvi splezali na ladjo

Teheran, 23. 04. 2026 08.26 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Iranci zasegli dve ladji

Iranska državna televizija je v četrtek predvajala videoposnetek iranske revolucionarne garde, ki je v Hormuški ožini zajela dve ladji. Zamaskirani pripadniki Islamske revolucionarne garde so se na čolnih približali tovornima ladjama, jih zajeli in preusmerili v iranske vode. Ladji sta skušali brez dovoljenj in na skrivaj izpluti skozi ožino, trdi Iran. Na ladji MSC Francesca so bili tudi štirje črnogorski mornarji.

"Dragi gledalci informativnega kanala, prizori, ki jih vidite, so prizori zasega dveh ladij kršiteljic v Hormuški ožini," je iranski televizijski voditelj napovedal posnetek akcije iranske revolucionarne garde.

Veliki tovorni ladji Francesca so se približali na majhnem čolnu, zamaskirani pa so se nato z orožjem po lestvi vkrcali na plovilo, ki je plulo pod zastavo Paname in je bilo na poti proti Šrilanki. Ladjo sicer upravlja podjetje MSC, ki ima največjo floto kontejnerskih ladij na svetu.

Podobno akcijo so ponovili še na ladji Epaminondas. Gre za kontejnersko ladjo pod zastavo Liberije, ki je bila namenjena proti Indiji. Na posnetku sicer ni prikazano, kako so zasedli to ladjo, vidna je le njena zunanjost.

Britansko podjetje Vanguard, ki analizira pomorske obveščevalne podatke, navaja, da je bil kapitan ladje obveščen, da ima plovilo vsa dovoljenja za prehod ožine, navaja BBC.

Zunanje ministrstvo Paname je v odzivu, ki so ga objavili na omrežju X, zapisalo, da ostro obsojajo "nezakonit zaseg ladje MSC Francesca, ki so jo prisilno odpeljali v iranske teritorialne vode". Takšna dejanja po njihovi oceni stopnjujejo napetosti v regiji, kjer si mednarodna skupnost prizadeva, da bi ožina ostala odprta in varna.

Hrvaški mediji poročajo, da so bili na ladji MSC Francesca tudi štirje črnogorski mornarji, kar je potrdil tudi minister za pomorstvo Filip Radulović. Po njegovih besedah so vsi člani posadke na varnem, trenutno pa potekajo pogajanja med ladjarjem in iransko stranjo.

Streljali na tri ladje

Iran je v sredo v ožini streljal na tri ladje, dve je zasegel. Trdijo, da plovili pripadata sionističnemu režimu, sta bili brez dovoljenj, izvajali kršitve in posegali v navigacijske sisteme.

Streljanje na dve ladji sledi maščevalni obljubi Irana, da bodo zaradi ameriškega zasega iranskega tankerja Touske sledili povračilni ukrepi.

Iranska poteza v Hormuški ožini je sicer prišla le dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump podaljšal premirje, hkrati pa ohranil ameriško blokado iranskih pristanišč.

Britanski mediji so včeraj, kmalu po tem, ko je odjeknila novica o zasegu, javili, da so posadke na varnem.

